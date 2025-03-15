Жители Новосибирска стали чаще болеть ОРВИ и гриппом

Posted 15 марта, 03:22
Published 15 марта, 03:22
Modified 15 марта, 03:24
Updated 15 марта, 03:24
Регион столкнулся с резким ростом респираторных инфекций: за последнюю неделю заболели 28,8 тыс. человек, а с начала эпидсезона — свыше 1,1 млн жителей.
Текущая заболеваемость: 103,2 случая на 10 тыс. населения (при пороге 66,1).
Группы риска: дети до 14 лет составляют 68% от общего числа заболевших.
Статус эпидемии: ситуация признана стабильной, но сохраняется на «красном» уровне.
Меры противодействия
В регионе усилена профилактика:
Масочный режим в поликлиниках и соцучреждениях;
Дополнительная вакцинация в районах с максимальным распространением вирусов;
Дезинфекция транспорта и общественных пространств.
Циркулирующие штаммы
По данным Роспотребнадзора, доминируют:
Грипп А (H1N1);
Риновирусы;
SARS-CoV-2 (в 12% случаев).
Рекомендации для жителей
Избегать мест скопления людей;
Использовать антисептики;
При первых симптомах (температура, кашель) оставаться дома.
Несмотря на высокие показатели, госпитализации требуют лишь 3,5% заболевших. Врачи связывают это с массовой вакцинацией против гриппа осенью 2024 года. Обезьяна укусила туристку из Новосибирска.