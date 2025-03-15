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Posted 15 марта, 03:22

Published 15 марта, 03:22

Modified 15 марта, 03:24

Updated 15 марта, 03:24

Люди болеют

Жители Новосибирска стали чаще болеть ОРВИ и гриппом

15 марта 2025, 03:22
Фото: 1MI. Люди болеют
В Новосибирской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 56%, о чем сообщили в МЧС.

Регион столкнулся с резким ростом респираторных инфекций: за последнюю неделю заболели 28,8 тыс. человек, а с начала эпидсезона — свыше 1,1 млн жителей.

  • Текущая заболеваемость: 103,2 случая на 10 тыс. населения (при пороге 66,1).

  • Группы риска: дети до 14 лет составляют 68% от общего числа заболевших.

  • Статус эпидемии: ситуация признана стабильной, но сохраняется на «красном» уровне.

Меры противодействия

В регионе усилена профилактика:

  • Масочный режим в поликлиниках и соцучреждениях;

  • Дополнительная вакцинация в районах с максимальным распространением вирусов;

  • Дезинфекция транспорта и общественных пространств.

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Циркулирующие штаммы

По данным Роспотребнадзора, доминируют:

  • Грипп А (H1N1);

  • Риновирусы;

  • SARS-CoV-2 (в 12% случаев).

Рекомендации для жителей

  • Избегать мест скопления людей;

  • Использовать антисептики;

  • При первых симптомах (температура, кашель) оставаться дома.

Несмотря на высокие показатели, госпитализации требуют лишь 3,5% заболевших. Врачи связывают это с массовой вакцинацией против гриппа осенью 2024 года. Обезьяна укусила туристку из Новосибирска.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#ОРВИ#Вирус#Заболеваемость
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