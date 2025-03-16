Должен знать каждый: психиатр Шуров рассказал, как обнаружить депрессию вовремя

По словам Шурова, подавленное настроение всегда является следствием того, что человек может объяснить. У пациента с депрессией может не быть явных причин неудовлетворенности. Также обычные эпизоды плохого настроения могут длиться всего несколько дней, после которых наступает облегчение, чего не наблюдается при депрессии.