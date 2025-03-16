Должен знать каждый: психиатр Шуров рассказал, как обнаружить депрессию вовремя

Posted 16 марта, 07:47
Published 16 марта, 07:47
Modified 16 марта, 07:51
Updated 16 марта, 07:51
Человек в депрессии не может получать удовольствия от приятных вещей в повседневной жизни, рассказал психиатор-нарколог Василий Шуров в беседе с «Саратов 24».
По словам Шурова, подавленное настроение всегда является следствием того, что человек может объяснить. У пациента с депрессией может не быть явных причин неудовлетворенности. Также обычные эпизоды плохого настроения могут длиться всего несколько дней, после которых наступает облегчение, чего не наблюдается при депрессии.
Как отмечает специалист, отвлечь человека в депрессии от мрачных мыслей не могут повседневные вещи, такие как еда и секс — они попросту перестают приносить какие-либо эмоции.
Ранее новосибирцам рассказали, как не навредить себе строгими ограничениями во время Великого поста.