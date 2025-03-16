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Posted 16 марта, 14:32

Published 16 марта, 14:32

Modified 16 марта, 14:35

Updated 16 марта, 14:35

Котята породы саванна (ашера)

Дружелюбных гепардов продают в Новосибирске за 200 тысяч рублей

16 марта 2025, 14:32
Фото: Скриншот «Авито». Котята породы саванна (ашера)
Новосибирцам предлагают стать хозяевами премиальных кошек породы саванна с гепардовым окрасом — объявление размещено на сайте бесплатных объявлений.

Знатокам предлагают приобрести котят экзотической породы саванна, или по другому ашера, которая входит в число самых дорогих домашних питомцев. Кошки американского происхождения имеют роскошную шубку гепардового окраса, торчащие заостренные уши и крайне миролюбивый нрав.

Этих кошек часто сравнивают с собаками: они отличаются высокой активностью, интеллектом, дружелюбием, способностью уживаться с другими питомцами, а также крайне преданностью своим хозяевам. Саванна легко привыкает к шлейке и может выгуливаться на поводке.

Автор объявления предлагает помощь в содержании и выращивании необычного питомца, а также прилагает все необходимые документы, подтверждающие генетическую чистоту котят. Стоимость одного котенка возрастом 26 дней составляет 206 000 рублей.

Котята породы саванна (ашера)
Котята породы саванна (ашера)
Котята породы саванна (ашера). Фото: Скриншот «Авито»
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