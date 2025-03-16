Дружелюбных гепардов продают в Новосибирске за 200 тысяч рублей

Posted 16 марта, 14:32
Published 16 марта, 14:32
Modified 16 марта, 14:35
Updated 16 марта, 14:35
Знатокам предлагают приобрести котят экзотической породы саванна, или по другому ашера, которая входит в число самых дорогих домашних питомцев. Кошки американского происхождения имеют роскошную шубку гепардового окраса, торчащие заостренные уши и крайне миролюбивый нрав.
Этих кошек часто сравнивают с собаками: они отличаются высокой активностью, интеллектом, дружелюбием, способностью уживаться с другими питомцами, а также крайне преданностью своим хозяевам. Саванна легко привыкает к шлейке и может выгуливаться на поводке.
Автор объявления предлагает помощь в содержании и выращивании необычного питомца, а также прилагает все необходимые документы, подтверждающие генетическую чистоту котят. Стоимость одного котенка возрастом 26 дней составляет 206 000 рублей.