Дружелюбных гепардов продают в Новосибирске за 200 тысяч рублей

Этих кошек часто сравнивают с собаками: они отличаются высокой активностью, интеллектом, дружелюбием, способностью уживаться с другими питомцами, а также крайне преданностью своим хозяевам. Саванна легко привыкает к шлейке и может выгуливаться на поводке.