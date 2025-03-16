Нельзя брать даже по акции: в Роскачестве раскрыли самые опасные марки сосисок

Posted 16 марта, 06:59
Published 16 марта, 06:59
Modified 16 марта, 07:01
Updated 16 марта, 07:01
В попытке сэкономить на подорожавших колбасных изделиях можно получить серьезные риски для здоровья. Независимая экспертная оценка показала, на что стоит обратить внимание при покупке сосисок и колбас, а от какой продукции лучше отказаться вовсе.
Антилидером в рейтинге стали сосиски «Рублевский» — продукт получил рекордно низкую оценку в 0 и 5 баллов, отмечается на официальном портале «Роскачества». Этот продукт содержит следы антибиотиков и может быть опасен для здоровья, предупреждают эксперты. Также при проверке был обнаружен загуститель каррагинан, не указанный в составе.
Ноль баллов также получили две другие марки — молочные сосиски «Ромком» и сосиски Псковского мясокомбината. Главная претензия к составу продукции — обнаруженные следы антибиотиков. В последних по результатам исследований был обнаружен золотистый стафилококк.
Сибирская продовольственная компания получила оценку специалистов в 2,76, сообщается на портале «Роскачества». Среди претензий к составу — наличие крахмала и рапса. В остальном сосиски имеют оптимальное соотношение БЖУ и не содержат опасных добавок.
Ранее в Новосибирске отметили резкий рост цен на говядину. Согласно данным Росстата, в 2025 году средняя стоимость за килограмм достигла 644,82 рубля. Средняя цена свинины в России — 350 руб./кг. При этом отмечается, что цена колбасных изделий не всегда зависит и от мясной составляющей.
Таким образом, как утверждают эксперты, прямой ценовой зависимости от качества нет. При выборе мясной продукции гораздо важнее обращать внимание на состав, а не на стоимость продукта.