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Posted 16 марта, 06:59

Published 16 марта, 06:59

Modified 16 марта, 07:01

Updated 16 марта, 07:01

Специалисты не рекомендуют эти сосиски к покупке

Нельзя брать даже по акции: в Роскачестве раскрыли самые опасные марки сосисок

16 марта 2025, 06:59
Фото: 1MI. Специалисты не рекомендуют эти сосиски к покупке

В Роскачестве новосибирцам назвали самые опасные марки сосисок

Специалисты провели анализ состава продукции крупных производителей мясной продукции — результаты оказались неутешительными.

В попытке сэкономить на подорожавших колбасных изделиях можно получить серьезные риски для здоровья. Независимая экспертная оценка показала, на что стоит обратить внимание при покупке сосисок и колбас, а от какой продукции лучше отказаться вовсе.

Антилидером в рейтинге стали сосиски «Рублевский» — продукт получил рекордно низкую оценку в 0 и 5 баллов, отмечается на официальном портале «Роскачества». Этот продукт содержит следы антибиотиков и может быть опасен для здоровья, предупреждают эксперты. Также при проверке был обнаружен загуститель каррагинан, не указанный в составе.

Сосиски «Рублевский»
Сосиски «Рублевский». Фото: Скриншот сайта «Роскачество»

Ноль баллов также получили две другие марки — молочные сосиски «Ромком» и сосиски Псковского мясокомбината. Главная претензия к составу продукции — обнаруженные следы антибиотиков. В последних по результатам исследований был обнаружен золотистый стафилококк.

"Ромкор"
Мясокомбинат Псковский
"Ромкор". Фото: Скриншот сайта «Роскачество»

Сибирская продовольственная компания получила оценку специалистов в 2,76, сообщается на портале «Роскачества». Среди претензий к составу — наличие крахмала и рапса. В остальном сосиски имеют оптимальное соотношение БЖУ и не содержат опасных добавок.

Сосиски «СПК»
Сосиски «СПК». Фото: Скриншот сайта «Роскачество»

Ранее в Новосибирске отметили резкий рост цен на говядину. Согласно данным Росстата, в 2025 году средняя стоимость за килограмм достигла 644,82 рубля. Средняя цена свинины в России — 350 руб./кг. При этом отмечается, что цена колбасных изделий не всегда зависит и от мясной составляющей.

Таким образом, как утверждают эксперты, прямой ценовой зависимости от качества нет. При выборе мясной продукции гораздо важнее обращать внимание на состав, а не на стоимость продукта.

#София Самарина#Цены#Экономика#Продукты#Продукты питания#Роскачество#Россия#Продажа#Общество#Происшествия#Новосибирск#Сибирь#Новосибирская область
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