Нельзя брать даже по акции: в Роскачестве раскрыли самые опасные марки сосисок

Антилидером в рейтинге стали сосиски «Рублевский» — продукт получил рекордно низкую оценку в 0 и 5 баллов, отмечается на официальном портале «Роскачества». Этот продукт содержит следы антибиотиков и может быть опасен для здоровья, предупреждают эксперты. Также при проверке был обнаружен загуститель каррагинан, не указанный в составе.