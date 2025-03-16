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Posted 16 марта, 06:35

Published 16 марта, 06:35

Modified 16 марта, 06:37

Updated 16 марта, 06:37

Важно соблюдать баланс

Новосибирцам рассказали, как не навредить себе во время поста

16 марта 2025, 06:35
Фото: 1MI. Важно соблюдать баланс
Эксперты напомнили отслеживать состояние своего здоровья всем, кто соблюдает строгие ограничения во время второй недели Великого поста.

Эксперты Роспотребнадзора рассказали о рисках резкого исключения из рациона животной пищи — это может быть чревато нехваткой белка, обострением хронических заболеваний и ухудшения самочувствия, сообщает «Саратов 24».

Полный отказ от мяса и пищи животного происхождения может стать причиной слабости, мигреней и даже привести к обмороку.

При избытке углеводистой еды и скудном рационе организм не получает достаточного количества витаминов и клетчатки. Чтобы избежать этого, эксперты советуют разнообразить постное меню, включив в него разнообразные овощи, фрукты, бобовые и крупы.

Важно учитывать индивидуальные особенности своего оргазма, наличие хронических заболеваний и не воспринимать церковные запреты как непреложный закон, не допускающий исключений.

Ранее сообщалось о резком подорожании медикаментов в Новосибирске.

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