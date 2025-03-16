Posted 16 марта, 06:35
Published 16 марта, 06:35
Modified 16 марта, 06:37
Updated 16 марта, 06:37
Эксперты Роспотребнадзора рассказали о рисках резкого исключения из рациона животной пищи — это может быть чревато нехваткой белка, обострением хронических заболеваний и ухудшения самочувствия, сообщает «Саратов 24».
Полный отказ от мяса и пищи животного происхождения может стать причиной слабости, мигреней и даже привести к обмороку.
При избытке углеводистой еды и скудном рационе организм не получает достаточного количества витаминов и клетчатки. Чтобы избежать этого, эксперты советуют разнообразить постное меню, включив в него разнообразные овощи, фрукты, бобовые и крупы.
Важно учитывать индивидуальные особенности своего оргазма, наличие хронических заболеваний и не воспринимать церковные запреты как непреложный закон, не допускающий исключений.
Ранее сообщалось о резком подорожании медикаментов в Новосибирске.