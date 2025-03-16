Новый Хилок: мигрантский рынок хотят построить на Затулинке в Новосибирске

Жители Кировском районе Новосибирска возмущены планами строительства оптового рынка для торговли плодоовощной продукцией из стран СПГ в жилой застройке Затулинского микрорайона, на улице Палласа. Баннер с планом торговой площадки, на котором изображен мужчина восточной внешности, появился на участке, где ранее собирались строить одноподъездный жилой дом. Конкретных сроков начала торговли там не обозначено.