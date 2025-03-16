Новый Хилок: мигрантский рынок хотят построить на Затулинке в Новосибирске

Posted 16 марта, 04:24
Published 16 марта, 04:24
Modified 16 марта, 06:47
Updated 16 марта, 06:47
Жители Кировском районе Новосибирска возмущены планами строительства оптового рынка для торговли плодоовощной продукцией из стран СПГ в жилой застройке Затулинского микрорайона, на улице Палласа. Баннер с планом торговой площадки, на котором изображен мужчина восточной внешности, появился на участке, где ранее собирались строить одноподъездный жилой дом. Конкретных сроков начала торговли там не обозначено.
Горожане направили массу обращений губернатору Травникову и на портал «Решаем вместе» с требованиями не допустить появления рынка. Люди связывают эти планы с массовым оттоком продавцов со скандального Хилокского рынка. Появление в микрорайоне большого количества мигрантов, считают жители, повлечет за собой рост криминала, сообщает издание Infopro54.
Жители пригородного села Верх-Тула, рядом с которым организовали новый рынок, куда переехала часть торговцев с Хилокского, тоже протестуют против такого соседства.