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Posted 16 марта, 09:58

Published 16 марта, 09:58

Modified 16 марта, 10:00

Updated 16 марта, 10:00

Пациенты потеряли деньги

В Новосибирске десятки пациентов потеряли деньги из-за частной клиники

16 марта 2025, 09:58
Фото: 1MI. Пациенты потеряли деньги
Сибирячка рассказала в СМИ о том, как стала жертвой обмана со стороны частной клиники.

Женщина обратилась в частную клинику с высоким рейтингом. За лечение и установку имплантов пациентка отдала порядка 250 тысяч рублей. На самом деле услуги были оказаны только на 100 тысяч рублей, сообщают «Вести Новосибирск».

Сообщается, что клинику теперь невозможно найти по прежнему адресу. Обманутая сибирячка обратилась в полицию. Оказалось, что жертвами недобросовестных врачей оказались порядка 20 жителей Новосибирска.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Новосибирске наказали частную стоматологию — из-за недобросовестно оказанной услуги, у ребенка развился страх медучреждений.

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#София Самарина#Здоровье#Россия#Общество#Происшествия#Новосибирск#Сибирь#Новосибирская область#Мошенничество
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