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Posted 16 марта, 04:43

Published 16 марта, 04:43

Modified 16 марта, 04:45

Updated 16 марта, 04:45

Алкоголь — значительная часть дохода небольших кафе

В Новосибирске общепиту упростят выдачу лицензий на алкоголь

16 марта 2025, 04:43
Фото: 1MI. Алкоголь — значительная часть дохода небольших кафе
Ранее рестораторы жаловались, что не могут оформить разрешительные документы.

Предполагается, что в конце марта в Новосибирске будет принято решение о смягчении условий для получения лицензии на торговлю алкоголем в кафе и ресторанах. Сейчас идут активные консультации между чиновниками мэрии, регионального Минпромторга и представителями ресторанного бизнеса. Правила получения разрешительных документов ужесточили год назад, пострадавшими оказались, в первую очередь, небольшие кафе и бары, которые не могли продлить лицензию.

Сложившаяся ситуация угрожала серьезными проблемами для владельцев таких заведений, поскольку доходы от продажи спиртных напитков составляют значительную часть в обороте малых предприятий общепита. Но в ближайшее время бизнесмены смогут выполнить все необходимые регистрационные действия, пишет издание BFM-Новосибирск со ссылкой на вице-президента федерации рестораторов и отельеров Сибири Анжелику Бурковскую.

Ранее мы рассказывали о том, в центре Новосибирска выставлен на продажу ресторан, расположенный в одном из исторических зданий. Его открыли всего год назад.

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#Экономика#Новосибирск#Алкоголь#Общепит#Лицензия
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