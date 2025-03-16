В Новосибирске общепиту упростят выдачу лицензий на алкоголь

Posted 16 марта, 04:43
Published 16 марта, 04:43
Modified 16 марта, 04:45
Updated 16 марта, 04:45
Предполагается, что в конце марта в Новосибирске будет принято решение о смягчении условий для получения лицензии на торговлю алкоголем в кафе и ресторанах. Сейчас идут активные консультации между чиновниками мэрии, регионального Минпромторга и представителями ресторанного бизнеса. Правила получения разрешительных документов ужесточили год назад, пострадавшими оказались, в первую очередь, небольшие кафе и бары, которые не могли продлить лицензию.
Сложившаяся ситуация угрожала серьезными проблемами для владельцев таких заведений, поскольку доходы от продажи спиртных напитков составляют значительную часть в обороте малых предприятий общепита. Но в ближайшее время бизнесмены смогут выполнить все необходимые регистрационные действия, пишет издание BFM-Новосибирск со ссылкой на вице-президента федерации рестораторов и отельеров Сибири Анжелику Бурковскую.
Ранее мы рассказывали о том, в центре Новосибирска выставлен на продажу ресторан, расположенный в одном из исторических зданий. Его открыли всего год назад.