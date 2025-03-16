В Новосибирске общепиту упростят выдачу лицензий на алкоголь

Предполагается, что в конце марта в Новосибирске будет принято решение о смягчении условий для получения лицензии на торговлю алкоголем в кафе и ресторанах. Сейчас идут активные консультации между чиновниками мэрии, регионального Минпромторга и представителями ресторанного бизнеса. Правила получения разрешительных документов ужесточили год назад, пострадавшими оказались, в первую очередь, небольшие кафе и бары, которые не могли продлить лицензию.