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Posted 16 марта, 03:36

Published 16 марта, 03:36

Modified 16 марта, 03:38

Updated 16 марта, 03:38

Поездка в поезде обойдется ощутимо дороже

В Новосибирске подорожал проезд на поездах и автобусах

16 марта 2025, 03:36
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Поездка в поезде обойдется ощутимо дороже
В феврале выросли тарифы на поездки в другие города, сообщает Новосибирскстат.

В феврале 2025 года новосибирцам пришлось значительно больше платить за проезд в поездах дальнего следования, следует из материалов, опубликованных Новосибирскстатом. Самое заметно повышение затронуло билеты в плацкартные вагоны фирменных составов. В этом сегменте рост составил 22%.

На 20,5% выросли тарифы на проезд в обычных поездах. Дороже стала обходится и поездка в междугородних автобусах, на них билеты за месяц в среднем подорожали на 13%.

Кроме того, согласно отчету статистического ведомства, в феврале подорожали популярные лекарства, отпускаемые в аптеках без рецептов.

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