В Новосибирске подорожал проезд на поездах и автобусах

Posted 16 марта, 03:36
Published 16 марта, 03:36
Modified 16 марта, 03:38
Updated 16 марта, 03:38
В феврале 2025 года новосибирцам пришлось значительно больше платить за проезд в поездах дальнего следования, следует из материалов, опубликованных Новосибирскстатом. Самое заметно повышение затронуло билеты в плацкартные вагоны фирменных составов. В этом сегменте рост составил 22%.
На 20,5% выросли тарифы на проезд в обычных поездах. Дороже стала обходится и поездка в междугородних автобусах, на них билеты за месяц в среднем подорожали на 13%.
Кроме того, согласно отчету статистического ведомства, в феврале подорожали популярные лекарства, отпускаемые в аптеках без рецептов.