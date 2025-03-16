В Новосибирске прошел митинг в защиту исторического наследия

В воскресенье, 16 марта, несколько десятков человек приняли участие в согласованном митинге, который прошел в центре Новосибирска, на площадке у театра «Глобус». Участники протестовали против сложившейся в городе практики уничтожения исторической среды в угоду застройщикам и представителям крупного бизнеса. Люди держали в руках плакаты с лозунгами: «На руинах памятников архитектуры не построить российской культуры», «Власть, хватит вандализма» и другие.