В Новосибирске прошел митинг в защиту исторического наследия

Posted 16 марта, 07:28
Published 16 марта, 07:28
Modified 16 марта, 07:30
Updated 16 марта, 07:30
В воскресенье, 16 марта, несколько десятков человек приняли участие в согласованном митинге, который прошел в центре Новосибирска, на площадке у театра «Глобус». Участники протестовали против сложившейся в городе практики уничтожения исторической среды в угоду застройщикам и представителям крупного бизнеса. Люди держали в руках плакаты с лозунгами: «На руинах памятников архитектуры не построить российской культуры», «Власть, хватит вандализма» и другие.
«У нас в городе идет плановое уничтожение исторического наследия, но власть отказывается слышать сигналы, которые подает общество и эксперты. Чего стоит только практически полное уничтожение ансамбля деревянных домов на Инской, места, откуда, по сути, начался Ново-Николаевск. Хотя были проекты создания там историческо-туристической зоны. Но все отдали под застройку», — заявил корреспонденту Atas.Info председатель Железнодорожного районного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Олег Викторович.
В качестве ярких примеров тот, как город теряет свою историю, участники митинга называют ситуацию вокруг военного городка, построенного в начале 20 века на территории современного Октябрьского района. Несмотря на охранный статус памятников истории, десятки зданий разрушаются. Вандалы уже демонтировали множество железных балок, теперь здания попросту разбирают на кирпичи, которые потом уходят по высокой цене. Кроме того, к историческому комплексу Истоиия многоэтажная застройка
Гражданские активисты уже год пытаются привлечь к ответственности виновных в разрушении зданий-памятников, входящих в состав комплекса Алтайской железной дороги. Однако несмотря на явные признаки уголовного преступления, дело до сих пор не возбуждено.
Печально выглядит и судьба конструктивистского соцгородка завода «Сибкомбайн» в Ленинском районе. Уже уничтожен входивший в его состав бывший ДК Клары Цеткин, который изначально строился как фабрика-кухня. Туманна судьба кинотеатра «Металлист», начавшееся разрушение которого застройщиком общественники остановили несколько лет назад, но здание продолжает оставаться в аварийном состоянии. А два жилых дома из строчной застройки жилой части городка уже приговорены к сносу.
Власти отказали в постановке на охрану комплекса соцгородка Чкаловского авиазавода, который состоит из построек как в стиле сталинского ампира, так и конструктивизма. И это список можно продолжать, заявили участники митинга.
Подобная акция проходила осенью прошлого года, однако чиновники никак не отреагировали на претензии активистов.