В Новосибирске заметно подорожали медикаменты

По данным Новосибиркстата, за февраль 2025 года вырос в цене ряд популярных медицинских препаратов, отпускаемых в аптеках без рецепта. В частности, более чем семь процентов подорожал мезим, который применяют для улучшения пищеварения. Сопоставимый рост стоимости зафиксирован на седативные капли валосердин и сосудосуживающий препарат нафазолин. От четырех до пяти процентов выросла стоимость валидола, цитрамона и мукалтина.