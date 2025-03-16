В Новосибирске заметно подорожали медикаменты

Posted 16 марта, 02:34
Published 16 марта, 02:34
Modified 16 марта, 02:36
Updated 16 марта, 02:36
По данным Новосибиркстата, за февраль 2025 года вырос в цене ряд популярных медицинских препаратов, отпускаемых в аптеках без рецепта. В частности, более чем семь процентов подорожал мезим, который применяют для улучшения пищеварения. Сопоставимый рост стоимости зафиксирован на седативные капли валосердин и сосудосуживающий препарат нафазолин. От четырех до пяти процентов выросла стоимость валидола, цитрамона и мукалтина.
На этом фоне незначительное снижение цены отмечено на ряд спазмолитических и противоаллергенных средств.
Между тем, отечественные фармацевтические компании заявляют, что расширяют перечень импортозамещенных препаратов. В первую очередь, наращивают производство дженериков жизненно важных лекарств.