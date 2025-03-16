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Posted 16 марта, 02:34

Published 16 марта, 02:34

Modified 16 марта, 02:36

Updated 16 марта, 02:36

Подорожали популярные препараты

В Новосибирске заметно подорожали медикаменты

16 марта 2025, 02:34
Фото: 1MI. Подорожали популярные препараты
За месяц стоимость лекарств выросла более чем на 7%, сообщает Новосибирскстат.

По данным Новосибиркстата, за февраль 2025 года вырос в цене ряд популярных медицинских препаратов, отпускаемых в аптеках без рецепта. В частности, более чем семь процентов подорожал мезим, который применяют для улучшения пищеварения. Сопоставимый рост стоимости зафиксирован на седативные капли валосердин и сосудосуживающий препарат нафазолин. От четырех до пяти процентов выросла стоимость валидола, цитрамона и мукалтина.

На этом фоне незначительное снижение цены отмечено на ряд спазмолитических и противоаллергенных средств.

Между тем, отечественные фармацевтические компании заявляют, что расширяют перечень импортозамещенных препаратов. В первую очередь, наращивают производство дженериков жизненно важных лекарств.

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