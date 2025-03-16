В новосибирском аэропорту Толмачево задерживается прилет более десятка рейсов

Posted 16 марта, 03:01
Published 16 марта, 03:01
Modified 16 марта, 03:03
Updated 16 марта, 03:03
В аэропорту Толмачево задержано прибытие 15 рейсов из различных городов России и ближнего зарубежья. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Новосибирска, опаздывают самолеты из Норильска и Нового Уренгоя, Улан-Удэ, Абана, Благовещенска, Нижневартовска, Нерюнгри, Южно-Сахалинска, Владивостока, Надыма, Сочи.
С опозданием ждут международные рейсы из Пекина, Бишкека и Пекина. Два рейса, из Ярославля и еще один из Нового Уренгоя, отменены.
Максимальное время задержки отмечается у лайнера из Норильска. По расписанию он должен был прибыть утром накануне, 15 марта, сейчас же время прибытия установлено на вечер воскресенья, 16 марта. Из-за непогоды вчера в аэропорту Норильска был отложен вылет десятков самолетов.