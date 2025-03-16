В новосибирском аэропорту Толмачево задерживается прилет более десятка рейсов

Максимальное время задержки отмечается у лайнера из Норильска. По расписанию он должен был прибыть утром накануне, 15 марта, сейчас же время прибытия установлено на вечер воскресенья, 16 марта. Из-за непогоды вчера в аэропорту Норильска был отложен вылет десятков самолетов.