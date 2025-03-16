Рухнули цены на аренду: топ-3 самых дешевых квартир в Новосибирске

Отмечается, что подобная тенденция наблюдается во многих регионах. За последние полгода аренда однокомнатных квартир стала дешевле в среднем на 7% и составила около 28 тыс/мес, двухкомнатных — до 9% и составила 39 тыс/мес. По словам экспертов, падение стоимости связано с избытком предложения на рынке.