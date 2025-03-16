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Posted 16 марта, 06:13

Published 16 марта, 06:13

Modified 16 марта, 08:27

Updated 16 марта, 08:27

Сколько стоит съемное жилье в Новосибирске

Рухнули цены на аренду: топ-3 самых дешевых квартир в Новосибирске

16 марта 2025, 06:13
Фото: 1MI. Сколько стоит съемное жилье в Новосибирске

В Новосибирске снизились цены на аренду квартир

Снять квартиру в Новосибирске стало дешевле на 12%, о чем сообщили аналитики «ЦИАН».

По данным экспертов, в марте средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в Новосибирске составила 30 тысячи рублей, что на 12% дешевле, чем в сентябре, и на 3% дешевле, чем в феврале.

Отмечается, что подобная тенденция наблюдается во многих регионах. За последние полгода аренда однокомнатных квартир стала дешевле в среднем на 7% и составила около 28 тыс/мес, двухкомнатных — до 9% и составила 39 тыс/мес. По словам экспертов, падение стоимости связано с избытком предложения на рынке.

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В Новосибирске однокомнатные съемные квартиры на длительный срок предлагают от 15 тысяч рублей в месяц. Предложения можно найти на платформе бесплатных объявлений.

Однокомнатную квартиру с жилой площадью 19 кв/м за 15 тысяч рублей в месяц предлагают в Октябрьском районе Новосибирска. ЖКХ по счетчикам оплачивается отдельно.

Однокомнатная квартира
Однокомнатная квартира. Фото: Скриншот «ЦИАН»

Квартиру побольше с жилой помощью в 22 кв/м можно найти в Ленинском районе. В объявлении также указано, что в квартире имеется застекленная лоджия.

Однокомнатная квартира
Однокомнатная квартира. Фото: Скриншот «ЦИАН»

Снять уютную квартиру-студию от полугода за 22 тыс/мес предлагают на Тульской. Однако оплата счетчиков также ЖКХ не входит в стоимость аренды.

Квартира-студия
Квартира-студия. Фото: Скриншот «Авито»

Ранее жителям Новосибирска рассказали, как значительно сэкономить на счетах ЖКХ с помощью нескольких простых правил.

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