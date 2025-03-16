Рухнули цены на аренду: топ-3 самых дешевых квартир в Новосибирске

Posted 16 марта, 06:13
Published 16 марта, 06:13
Modified 16 марта, 08:27
Updated 16 марта, 08:27
По данным экспертов, в марте средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в Новосибирске составила 30 тысячи рублей, что на 12% дешевле, чем в сентябре, и на 3% дешевле, чем в феврале.
Отмечается, что подобная тенденция наблюдается во многих регионах. За последние полгода аренда однокомнатных квартир стала дешевле в среднем на 7% и составила около 28 тыс/мес, двухкомнатных — до 9% и составила 39 тыс/мес. По словам экспертов, падение стоимости связано с избытком предложения на рынке.
В Новосибирске однокомнатные съемные квартиры на длительный срок предлагают от 15 тысяч рублей в месяц. Предложения можно найти на платформе бесплатных объявлений.
Однокомнатную квартиру с жилой площадью 19 кв/м за 15 тысяч рублей в месяц предлагают в Октябрьском районе Новосибирска. ЖКХ по счетчикам оплачивается отдельно.
Квартиру побольше с жилой помощью в 22 кв/м можно найти в Ленинском районе. В объявлении также указано, что в квартире имеется застекленная лоджия.
Снять уютную квартиру-студию от полугода за 22 тыс/мес предлагают на Тульской. Однако оплата счетчиков также ЖКХ не входит в стоимость аренды.
Ранее жителям Новосибирска рассказали, как значительно сэкономить на счетах ЖКХ с помощью нескольких простых правил.