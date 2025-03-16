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Posted 16 марта, 10:49

Published 16 марта, 10:49

Modified 16 марта, 10:51

Updated 16 марта, 10:51

Мари Краймбрери и Дава

«В статусе любящего мужа и будущего отца»: новосибирский танцор Дава женился

16 марта 2025, 10:49
Фото: Соцсети. Мари Краймбрери и Дава

Новосибирский танцор Дава женился на Мари Краймбрери

Фотографиями с церемонии бракосочетания звездная пара поделилась в своих социальных сетях.

Избранницей знаменитого новосибирца стала певица Мари Краймбрери — видео с торжественной церемонии, на котором Дава и Мари продемонстрировали кольца, было опубликовано в телеграмм-канале Манукяна (настоящее имя). Сейчас пара ожидает ребенка.

Сегодня 16 марта Дава отмечает свой день рождения «в новом статусе любящего мужа и будущего отца», — как он сам прокомментировал опубликованное видео. В ответ Мари написала: «С днем рождения, муж».

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