«В статусе любящего мужа и будущего отца»: новосибирский танцор Дава женился

Posted 16 марта, 10:49
Published 16 марта, 10:49
Modified 16 марта, 10:51
Updated 16 марта, 10:51
Избранницей знаменитого новосибирца стала певица Мари Краймбрери — видео с торжественной церемонии, на котором Дава и Мари продемонстрировали кольца, было опубликовано в телеграмм-канале Манукяна (настоящее имя). Сейчас пара ожидает ребенка.
Сегодня 16 марта Дава отмечает свой день рождения «в новом статусе любящего мужа и будущего отца», — как он сам прокомментировал опубликованное видео. В ответ Мари написала: «С днем рождения, муж».