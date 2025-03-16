«В статусе любящего мужа и будущего отца»: новосибирский танцор Дава женился

Избранницей знаменитого новосибирца стала певица Мари Краймбрери — видео с торжественной церемонии, на котором Дава и Мари продемонстрировали кольца, было опубликовано в телеграмм-канале Манукяна (настоящее имя). Сейчас пара ожидает ребенка.