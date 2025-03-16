Владимир Ефимов анонсировал деловое пространство в Москве по программе КРТ

Инвестиции в проект оцениваются в 27,1 миллиарда рублей, а ожидаемый ежегодный вклад в бюджет составит 786 миллионов рублей. Реализация проекта обеспечит примерно 1,7 тысячи новых рабочих мест в столице. Удобное расположение участка, вблизи станций метро «Красносельская» и «Бауманская» обеспечивает хорошую транспортную доступность.