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Posted 16 марта, 18:56

Published 16 марта, 18:56

Modified 16 марта, 18:58

Updated 16 марта, 18:58

Владимир Ефимов анонсировал деловое пространство в Москве по программе КРТ

Владимир Ефимов анонсировал деловое пространство в Москве по программе КРТ

16 марта 2025, 18:56
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) планируется реорганизация участка, расположенного на Нижней Красносельской улице. Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил о планах создания современного делового кластера в Басманном районе.

Ключевым элементом станет офисный комплекс на участке в 1,23 гектара, включающий разнообразные типы помещений, пишет mos.ru.

Инвестиции в проект оцениваются в 27,1 миллиарда рублей, а ожидаемый ежегодный вклад в бюджет составит 786 миллионов рублей. Реализация проекта обеспечит примерно 1,7 тысячи новых рабочих мест в столице. Удобное расположение участка, вблизи станций метро «Красносельская» и «Бауманская» обеспечивает хорошую транспортную доступность.

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман сообщил о строительстве многофункционального комплекса площадью 59,4 тысячи квадратных метров по адресу: Нижняя Красносельская, владение 35. В его состав войдут офисы, торговые точки, кафе, рестораны и банковские отделения. Проект предусматривает создание новой дорожной инфраструктуры и пешеходных зон.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подчеркивал важность развития инфраструктуры и дорожного строительства в рамках КРТ. В настоящее время в Москве реализуется 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.

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