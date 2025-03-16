Владимир Ефимов анонсировал деловое пространство в Москве по программе КРТ

Posted 16 марта, 18:56
Published 16 марта, 18:56
Modified 16 марта, 18:58
Updated 16 марта, 18:58
Ключевым элементом станет офисный комплекс на участке в 1,23 гектара, включающий разнообразные типы помещений, пишет mos.ru.
Инвестиции в проект оцениваются в 27,1 миллиарда рублей, а ожидаемый ежегодный вклад в бюджет составит 786 миллионов рублей. Реализация проекта обеспечит примерно 1,7 тысячи новых рабочих мест в столице. Удобное расположение участка, вблизи станций метро «Красносельская» и «Бауманская» обеспечивает хорошую транспортную доступность.
Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман сообщил о строительстве многофункционального комплекса площадью 59,4 тысячи квадратных метров по адресу: Нижняя Красносельская, владение 35. В его состав войдут офисы, торговые точки, кафе, рестораны и банковские отделения. Проект предусматривает создание новой дорожной инфраструктуры и пешеходных зон.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подчеркивал важность развития инфраструктуры и дорожного строительства в рамках КРТ. В настоящее время в Москве реализуется 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.