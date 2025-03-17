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Posted 17 марта, 14:47

Published 17 марта, 14:47

Modified 17 марта, 14:49

Updated 17 марта, 14:49

Американист Синельников-Оришак: ограничение въезда из России в США не реализуют

17 марта 2025, 14:47
Эксперт отметил, что предлагаемый документ уже имеет противоречия с федеральным законодательством США.

Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с «Ридусом» прокомментировал проект Госдепартамента Соединенных Штатов по ограничению въезда граждан некоторых государств, в том числе России и Белоруссии, в страну.

Специалист отметил, что новый проект Госдепартамента, который разрешает россиянам въезд на территорию Соединенных Штатов только с деловыми целями является одним из многих, которыми «фонтанируют» действующие американские власти. По его мнению, он вряд ли будет реализован так, как того хочет администрация Трампа.

Собеседник издания считает, что данный проект, вероятнее всего, будет опротестован в суде. Он добавил, что к законопроекту уже возник ряд вопросов. Дело в том, что в опубликованном варианте он имеет некоторые противоречия не только с законами нескольких американских штатов, но и с федеральным законодательством страны.

Ранее издание The New York Times опубликовало проект нового порядка въезда в США от Госдепартамента страны. Согласно проекту гражданам некоторых стран будет ограничен въезд на территорию Соединенных Штатов. Ограничения распределены по трём уровням. Россия вместе с Белоруссией, Туркменистаном, Мьянмой и рядом других стран, попала в оранжевый список. Гражданам этих стран предлагается не выдавать туристические и иммиграционные визы, но въезд с деловыми целями будет разрешен.

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