Американист Синельников-Оришак: ограничение въезда из России в США не реализуют

Собеседник издания считает, что данный проект, вероятнее всего, будет опротестован в суде. Он добавил, что к законопроекту уже возник ряд вопросов. Дело в том, что в опубликованном варианте он имеет некоторые противоречия не только с законами нескольких американских штатов, но и с федеральным законодательством страны.