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Posted 17 марта, 05:49

Published 17 марта, 05:49

Modified 17 марта, 05:51

Updated 17 марта, 05:51

Андреева обыграла Соболеву и победила в финале WTA в Индиан-Уэллсе

17 марта 2025, 05:49
Финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе обеспечил российской теннисистке Мирре Андреевой титул шестой ракетки мира. Она обыграла белоруску Арину Соболенко.

Матч длился два часа четыре минуты. В первом сете Андреева проиграла, во втором и третьем одержала победу. Общий счет составил 2:6, 6:4, 6:3 в пользу россиянки, сообщает 360.ru.

Андреева завоевала свой второй титул в категории WTA 1000 подряд после февральской победы в Дубае. После обновления рейтинга WTA 17 марта она поднимется на шестую строчку.

В 2023 году в Индиан-Уэллсе Соболева сыграла с тем же результатом — уступила Елене Рыбакиной из Казахстана. Она уступила Андреевой во второй раз, но четырежды обошла ее.

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