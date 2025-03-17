Андреева обыграла Соболеву и победила в финале WTA в Индиан-Уэллсе

Posted 17 марта, 05:49
Published 17 марта, 05:49
Modified 17 марта, 05:51
Updated 17 марта, 05:51
Матч длился два часа четыре минуты. В первом сете Андреева проиграла, во втором и третьем одержала победу. Общий счет составил 2:6, 6:4, 6:3 в пользу россиянки, сообщает 360.ru.
Андреева завоевала свой второй титул в категории WTA 1000 подряд после февральской победы в Дубае. После обновления рейтинга WTA 17 марта она поднимется на шестую строчку.
В 2023 году в Индиан-Уэллсе Соболева сыграла с тем же результатом — уступила Елене Рыбакиной из Казахстана. Она уступила Андреевой во второй раз, но четырежды обошла ее.