Андрей Травников: новые нацпроекты увеличивают возможности для профориентации

Posted 17 марта, 06:24
Published 17 марта, 06:24
Modified 17 марта, 06:34
Updated 17 марта, 06:34
Вопросы развития системы профориентации в сфере образования рассмотрел губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона. С профильным докладом по этой теме выступила министр образования региона Мария Жафярова. В этом году будут подведены итоги реализации предыдущих национальных проектов, предстоит решать задачи в рамках новых нацпроектов, подчеркнул глава области, отметив, что тема профориентации для региона чрезвычайно актуальна.
«Задача по развитию стройной системы профориентации была поставлена перед региональным министерством образования ещё до старта национальных проектов в 2018 году. Федеральный проект „Билет в будущее“ из предыдущего нацпроекта давал нам дополнительные возможности. Новые инструменты для профориентации наших детей даёт нам новый нацпроект „Молодёжь и дети“. Будем считать, что систему профориентации мы выстроили, теперь важно, чтобы она давала эффект, чтобы наши дети и родители при подготовке к экзаменам делали выбор, исходя из будущей профессии, о которой мечтают, а не исходя из того, какой предмет легче сдать», — заявил Андрей Травников.
Утверждённый в начале 2025 года национальный проект «Кадры» также направлен на качественную и оперативную подготовку кадров под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. Именно профориентационная работа и профессиональное самоопределение молодёжи может помочь на уровне государства решить поставленные задачи и ответить на новые вызовы.
Реализация проекта «Единая модель профориентации „Билет в будущее“» проходит на единой федеральной цифровой платформе. Инструментами реализации единой профориентационной модели являются региональные проекты и программы. Это «Политехническая и агротехническая школа Новосибирской области», в рамках которой обучающиеся одновременно с аттестатом о среднем образовании получают свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
Ещё одним инструментом реализации единой профориентационной модели обучающихся 6 — 11 классов Новосибирской области является ПРОФнавигатор НСО.
На сайте проекта работает единый календарь профессиональной ориентации Новосибирской области, в котором собраны мероприятия для обучающихся школ, проводимые на базе колледжей, вузов и организаций дополнительного образования.