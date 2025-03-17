Андрей Травников: новые нацпроекты увеличивают возможности для профориентации

Вопросы развития системы профориентации в сфере образования рассмотрел губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона. С профильным докладом по этой теме выступила министр образования региона Мария Жафярова. В этом году будут подведены итоги реализации предыдущих национальных проектов, предстоит решать задачи в рамках новых нацпроектов, подчеркнул глава области, отметив, что тема профориентации для региона чрезвычайно актуальна.