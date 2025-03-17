Более 600 домов остались без электричества в Новосибирске

Posted 17 марта, 04:42
Published 17 марта, 04:42
Modified 17 марта, 04:44
Updated 17 марта, 04:44
В первой половине дня, 17 марта в Новосибирске без электричества остались 668 домов. Больше всего — в частном секторе Октябрьского района, на улицах Карла Либкнехта, Красноармейской и Гурьевской. Более сотни строений остаются без электричества в частном секторе Дзержинского района недалеко от от улицы Волочаевской. Также частично обесточены Ленинский и Кировский районы.
Большинство отключений — плановые, из-за ремонта распределительного сетевого оборудования. Предполагается, что работы будут завершены к 17 часам понедельника. Из-за аварий остались без электричества только 24 дома в районе улицы Выборной. Предварительно, это случилось из-за упавшего столба. Аварию планируют устранить в ближайшее время.
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