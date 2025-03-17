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Posted 17 марта, 04:42

Published 17 марта, 04:42

Modified 17 марта, 04:44

Updated 17 марта, 04:44

Самые массовые отключения в Октябрьском районе

Более 600 домов остались без электричества в Новосибирске

17 марта 2025, 04:42
Фото: 1MI. Самые массовые отключения в Октябрьском районе
Обесточены дома по всему городу, следует из данных муниципального портала.

В первой половине дня, 17 марта в Новосибирске без электричества остались 668 домов. Больше всего — в частном секторе Октябрьского района, на улицах Карла Либкнехта, Красноармейской и Гурьевской. Более сотни строений остаются без электричества в частном секторе Дзержинского района недалеко от от улицы Волочаевской. Также частично обесточены Ленинский и Кировский районы.

Отключения затронули практически все районы
Отключения затронули практически все районы. Фото: map.novo-sibirsk.ru

Большинство отключений — плановые, из-за ремонта распределительного сетевого оборудования. Предполагается, что работы будут завершены к 17 часам понедельника. Из-за аварий остались без электричества только 24 дома в районе улицы Выборной. Предварительно, это случилось из-за упавшего столба. Аварию планируют устранить в ближайшее время.

Ранее мы рассказывали, как экономить на оплате услуг ЖКХ, в частности, как уменьшить потребление электроэнергии.

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#Новосибирск#Электричество#Сети#Энергетика#Отключения
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