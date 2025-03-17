Более 600 домов остались без электричества в Новосибирске

В первой половине дня, 17 марта в Новосибирске без электричества остались 668 домов. Больше всего — в частном секторе Октябрьского района, на улицах Карла Либкнехта, Красноармейской и Гурьевской. Более сотни строений остаются без электричества в частном секторе Дзержинского района недалеко от от улицы Волочаевской. Также частично обесточены Ленинский и Кировский районы.