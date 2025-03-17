Брать или нет доллар по 85 рублей: эксперт объяснил целесообразность покупки валюты

Posted 17 марта, 10:33
Published 17 марта, 10:33
Modified 17 марта, 10:35
Updated 17 марта, 10:35
В понедельник, 17 марта, на межбанковском валютном рынке курс американской валюты опустился ниже 85 рублей. Лучший курс продажи наличных долларов в банках Новосибирска сегодня составляет 86 рублей. Возможно, завтра он станет еще ниже, и сейчас самое время покупать валюту, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари.
«Если есть возможность, то нынешний курс — хороший повод пойти и купить себе небольшой запас в портфель. В первую очередь, это касается тех, кто собрался в летний отпуск за рубеж. Я думаю, ниже доллар падать уже не будет, поэтому сейчас самый благоприятный период для того, чтобы посетить обменный пункт. Если, конечно, вы найдете доллары в продаже», — сказал эксперт в беседе в корреспондентом Atas.Info.
Укрепляющийся рубль невыгоден с точки зрения наполнения российского бюджета-2025, который сверстан из расчета среднегодового курса доллара на уровне 96,5 рублей. Поэтому, говорит Коложвари, при признаках дальнейшего падения государство будет искусственно сдерживать этот процесс.
Что же касается инвестиционной привлекательности, то с учетом действующих сейчас ставок по банковским вкладам, выгоднее открывать рублевые счета, чем покупать валюту в надежде на ее рост, резюмировал собеседник редакции.
Процесс укрепления рубля эксперты связывают с серьезным потеплением отношений России и США.