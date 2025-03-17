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Posted 17 марта, 10:33

Published 17 марта, 10:33

Modified 17 марта, 10:35

Updated 17 марта, 10:35

Ниже курс, возможно, падать уже не будет

Брать или нет доллар по 85 рублей: эксперт объяснил целесообразность покупки валюты

17 марта 2025, 10:33
Фото: 1MI. Ниже курс, возможно, падать уже не будет

В Новосибирске экономист рассказал о целесообразности покупки долларов

Курс американской валюты на российском межбанковском рынке упал ниже 85 рублей, стоит ли новосибирцам идти в обменные пункты, рассказал экономист Эдуард Коложвари.

В понедельник, 17 марта, на межбанковском валютном рынке курс американской валюты опустился ниже 85 рублей. Лучший курс продажи наличных долларов в банках Новосибирска сегодня составляет 86 рублей. Возможно, завтра он станет еще ниже, и сейчас самое время покупать валюту, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари.

«Если есть возможность, то нынешний курс — хороший повод пойти и купить себе небольшой запас в портфель. В первую очередь, это касается тех, кто собрался в летний отпуск за рубеж. Я думаю, ниже доллар падать уже не будет, поэтому сейчас самый благоприятный период для того, чтобы посетить обменный пункт. Если, конечно, вы найдете доллары в продаже», — сказал эксперт в беседе в корреспондентом Atas.Info.
Лучшие валютные курсы в банках Новосибирска во второй половине дня 17 марта.
Лучшие валютные курсы в банках Новосибирска во второй половине дня 17 марта.. Фото: bankiros.ru

Укрепляющийся рубль невыгоден с точки зрения наполнения российского бюджета-2025, который сверстан из расчета среднегодового курса доллара на уровне 96,5 рублей. Поэтому, говорит Коложвари, при признаках дальнейшего падения государство будет искусственно сдерживать этот процесс.

Что же касается инвестиционной привлекательности, то с учетом действующих сейчас ставок по банковским вкладам, выгоднее открывать рублевые счета, чем покупать валюту в надежде на ее рост, резюмировал собеседник редакции.

Процесс укрепления рубля эксперты связывают с серьезным потеплением отношений России и США.

А вы готовы срочно покупать валюту?
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