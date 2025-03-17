Брать или нет доллар по 85 рублей: эксперт объяснил целесообразность покупки валюты

В понедельник, 17 марта, на межбанковском валютном рынке курс американской валюты опустился ниже 85 рублей. Лучший курс продажи наличных долларов в банках Новосибирска сегодня составляет 86 рублей. Возможно, завтра он станет еще ниже, и сейчас самое время покупать валюту, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари.