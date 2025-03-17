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Posted 17 марта, 10:33

Published 17 марта, 10:33

Modified 17 марта, 10:35

Updated 17 марта, 10:35

Надежность застройщика можно оценить по ряду критериев

Деньги на воздух: как не купить квартиру в потенциальном долгострое

17 марта 2025, 10:33
Фото: 1MI. Надежность застройщика можно оценить по ряду критериев

Жителям Новосибирска рассказали как безопасно купить жилье в строящемся доме

Эксперты считают, что в ближайшее время в городе появятся остановленные стройки, поэтому стоит внимательно относится к к выбору предложений от застройщика.

По мнению независимого аналитика рынка новостроек Сергея Николаева, экономическая ситуация на рынке недвижимости такова, что в ближайшие полтора-два года ряд проектов может быть заморожен. Ситуация отличается от начала 2000-х, когда сотни обманутых дольщиков не могли рассчитывать на возврат вложенных средств. Сейчас деньги покупателей квартир в строящихся ЖК хранятся на банковских эскроу-счетах. Однако вряд ли кому-то хочется довольствоваться получением этой обесценившейся суммы вместо жилья, либо ожидать сдачи дома не несколько лет позже обещанного срока. Да и как себя будут вести банки на фоне значительного числа банкротств строительных компаний, трудно предугадать.

«У банка не субсидиарной ответственности перед дольщиками, как это планировалось при обсуждении закона о проектном финансировании, штрафные санкции за срыв срока практически обнулили, поэтому за банки можно не переживать. По алгоритму поведения банков при проблемах на стройке информации не слишком много, кризис перепроизводства в самом начале», — говорит Николаев.

Чтобы минимизировать риск негативного развития событий, эксперт предлагает новосибирцам оценить ряд параметров. В первую очередь, по мнению Сергея Николаева, потенциального покупателя должно насторожить отсутствие в портфеле застройщика сданных проектов, особенно, если строительство идет на месте былого долгостроя.

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По мнению Сергея Николаева, потенциального покупателя должно насторожить:

  1. Отсутствие в портфеле застройщика сданных проектов, особенно, если строительство идет на месте былого долгостроя.
  2. Стоимость квадратного метра заметно ниже рынка — еще один тревожный сигнал.
  3. Малое количество проданных квартир при общей высокой готовности объекта — отсутствие интереса других покупателей не появляется на пустом месте.
  4. Кроме того, поводом обратить внимание на другие предложения должны стать низкие темпы строительства дома и наличие остановок работ в ходе строительства.
  5. И нужно держать в голове правило, которое распространяется на объекты любого застройщика — чем ниже степень готовности объекта, тем выше риск остановки или серьезного замедления

Важный параметр — аккредитация застройщика в основных банках. Если хотя бы один-два из первой десятки (банковские рейтинги можно самостоятельно изучить в сети) отказывается выдавать ипотечные кредиты на покупку жилья в конкретном объекте, это повод для размышления.

«Значительную часть информации по конкретных объектам застройщиков можно взять на сайте ДОМ.РФ. Рекомендации администрации, к сожалению, не гарантия. В свое время мэрия Новосибирска оказалась самым крупным обманутым дольщиком в проекте „Новомарусино“ и не только в нем», — подчеркивает Сергей Николаев.
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При это следует помнить, говорит эксперт, что при покупки жилья в Новосибирске на стадии строительства риск остается всегда, и размер капиталов застройщика нельзя считать гарантией надежности.

Тем временем, Центробанк с 1 апреля вводит ограничение на выдачу ипотеки — рассказываем, кого они коснутся.

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