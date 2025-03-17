Деньги на воздух: как не купить квартиру в потенциальном долгострое

По мнению независимого аналитика рынка новостроек Сергея Николаева, экономическая ситуация на рынке недвижимости такова, что в ближайшие полтора-два года ряд проектов может быть заморожен. Ситуация отличается от начала 2000-х, когда сотни обманутых дольщиков не могли рассчитывать на возврат вложенных средств. Сейчас деньги покупателей квартир в строящихся ЖК хранятся на банковских эскроу-счетах. Однако вряд ли кому-то хочется довольствоваться получением этой обесценившейся суммы вместо жилья, либо ожидать сдачи дома не несколько лет позже обещанного срока. Да и как себя будут вести банки на фоне значительного числа банкротств строительных компаний, трудно предугадать.