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Posted 17 марта, 15:10

Published 17 марта, 15:10

Modified 17 марта, 15:10

Updated 17 марта, 15:10

Ефимов: Бизнес арендовал 27 памятников архитектуры в Москве за 10 лет

Ефимов: Бизнес арендовал 27 памятников архитектуры в Москве за 10 лет

17 марта 2025, 15:10
Фото: пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
С 2015 года программа «1 рубль за квадратный метр в год» помогла привлечь бизнес к реставрации 27 исторических зданий Москвы. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Такой формат сотрудничества между городом и инвесторами позволил за 10 лет привлечь последних к реставрации примерно 13,5 тысячи квадратных метров объектов культурного наследия. Согласно условиям программы, после завершения реставрационных работ бизнес получает право на льготную арендную ставку. Ефимов подчеркнул, что большинство этих объектов располагается в центре города. Об этом пишет mos.ru.

Чтобы стать участником программы льготной аренды, инвесторам необходимо выиграть специализированные торги. В случае успеха город заключает с ними договор аренды на 49 лет. По условиям программы, в течение пяти лет предприниматели выполняют реставрационные работы под контролем департамента культурного наследия Москвы, после чего переходят на льготную арендную ставку.

Из 27 архитектурных памятников 17 уже отреставрированы, и предприниматели пользуются льготной арендной ставкой. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, работы на оставшихся объектах продолжаются.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году в столице велись работы по сохранению 849 исторических объектов, при этом реставрация была завершена на 157 из них. Согласно поручению мэра Москвы, ежегодно в городе необходимо реставрировать не менее 150 объектов культурного наследия.

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