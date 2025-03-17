Ефимов: Бизнес арендовал 27 памятников архитектуры в Москве за 10 лет

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году в столице велись работы по сохранению 849 исторических объектов, при этом реставрация была завершена на 157 из них. Согласно поручению мэра Москвы, ежегодно в городе необходимо реставрировать не менее 150 объектов культурного наследия.