atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 марта, 12:01

Published 17 марта, 12:01

Modified 17 марта, 12:03

Updated 17 марта, 12:03

Грузовик с опасным грузом перевернулся

Грузовик с опасным грузом перевернулся в Новосибирской области: видео

17 марта 2025, 12:01
Фото: 1MI. Грузовик с опасным грузом перевернулся
Инцидент произошел 17 марта в Кыштовском районе Новосибирской области — ядовитое вещество, которое перевозил грузовик, попало в водоем.

Местные жители утверждают, что в этом году «рыбы не будет», так как водоем оказался отравлен. На месте работают эксперты — результаты проверки станут известны 20 марта.

Напомним, сегодня в результате ДТП в Новосибирской области опрокинулся грузовик, перевозивший токсичные химикаты. В региональном МЧС и Роспотребнадзоре комментарий не был дан. Как сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства природных ресурсов и экологии, эксперты возьмут пробы для анализа ущерба, который был причинен природному объекту.

Видео: 1MI. Источник видео: «КП-Новосибирск»
В Новосибирской области перевернулся грузовик с токсичным грузом
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирских водителей признали самыми безаварийнымиВ Новосибирске утвердили создание новой ОЭЗ160 пассажиров авиарейса не смогли вернуться в Новосибирск из Узбекистана
#София Самарина#Природа#Россия#Видео#Общество#Происшествия#Экология#Новосибирск#Сибирь#Новосибирская область#Транспорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, reklama@atas.info 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика