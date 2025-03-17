Грузовик с опасным грузом перевернулся в Новосибирской области: видео

Напомним, сегодня в результате ДТП в Новосибирской области опрокинулся грузовик, перевозивший токсичные химикаты. В региональном МЧС и Роспотребнадзоре комментарий не был дан. Как сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства природных ресурсов и экологии, эксперты возьмут пробы для анализа ущерба, который был причинен природному объекту.