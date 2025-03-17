Грузовик с опасным грузом перевернулся в Новосибирской области: видео

Posted 17 марта, 12:01
Published 17 марта, 12:01
Modified 17 марта, 12:03
Updated 17 марта, 12:03
Местные жители утверждают, что в этом году «рыбы не будет», так как водоем оказался отравлен. На месте работают эксперты — результаты проверки станут известны 20 марта.
Напомним, сегодня в результате ДТП в Новосибирской области опрокинулся грузовик, перевозивший токсичные химикаты. В региональном МЧС и Роспотребнадзоре комментарий не был дан. Как сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства природных ресурсов и экологии, эксперты возьмут пробы для анализа ущерба, который был причинен природному объекту.