Корпорация МСП запустила льготный лизинг для промышленности и новых регионов

Posted 17 марта, 06:23
Published 17 марта, 06:23
Modified 17 марта, 06:23
Updated 17 марта, 06:23
В общей сложности малые и средние предприятия получат не менее 18 миллиардов рублей льготного лизингового финансирования до 2030 года в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Заявку на льготный лизинг можно оставить на цифровой платформе МСП.РФ. Оператором программы выступает «МСП Лизинг» — дочерняя компания Корпорации МСП. Об этом сообщает ТАСС.
«Льготный лизинг в совокупности с другими инструментами развития позволит к 2030 году обеспечить рост дохода на одного работника субъекта МСП в 1,2 раза выше, чем рост ВВП. В 2025 году мы сфокусировали наши лизинговые продукты на экономике предложения, а именно — обрабатывающих производствах и легкой промышленности. При этом новые регионы продолжают оставаться в числе приоритетных направлений по развитию сегмента МСП, поэтому для них действуют дополнительные преференции — кроме обрабатывающего сектора, поддержка доступна компаниям в сферах медицины, туризма, спорта, науки и креативных индустрий. В новых продуктах мы сохранили низкие ставки — 6% для российского оборудования и 8% — зарубежного», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Он добавил, что новый льготный лизинг позволит субъектам МСП из обрабатывающей и легкой промышленности закупить новое оборудование для расширения или модернизации производства, обновления технической базы и увеличения номенклатуры выпускаемой продукции.
Предприятия обрабатывающей промышленности смогут получить льготный лизинг в объеме от 5 до 50 миллионов рублей на срок от 13 до 36 месяцев с авансовым платежом в размере от 20% от стоимости предмета лизинга. Минимальная стоимость оборудования для участия в программе — от 3 миллионов рублей.
Предприятия легкой промышленности могут получить льготное лизинговое финансирование на тот же срок и с таким же авансовым платежом, однако минимальная стоимость предмета лизинга составляет от 0,5 миллиона рублей, а сумма — от 3 до 50 миллионов рублей.
Микро- и малые предприятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут закупить оборудование в лизинг на сумму от 1 до 50 миллионов рублей. Срок лизинга также составит от 13 до 36 месяцев с авансовым платежом от 15% стоимости оборудования. Минимальная стоимость предмета лизинга — от 0,5 миллиона рублей.