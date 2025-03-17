Корпорация МСП запустила льготный лизинг для промышленности и новых регионов

«Льготный лизинг в совокупности с другими инструментами развития позволит к 2030 году обеспечить рост дохода на одного работника субъекта МСП в 1,2 раза выше, чем рост ВВП. В 2025 году мы сфокусировали наши лизинговые продукты на экономике предложения, а именно — обрабатывающих производствах и легкой промышленности. При этом новые регионы продолжают оставаться в числе приоритетных направлений по развитию сегмента МСП, поэтому для них действуют дополнительные преференции — кроме обрабатывающего сектора, поддержка доступна компаниям в сферах медицины, туризма, спорта, науки и креативных индустрий. В новых продуктах мы сохранили низкие ставки — 6% для российского оборудования и 8% — зарубежного», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.