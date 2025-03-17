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Posted 17 марта, 06:23

Published 17 марта, 06:23

Modified 17 марта, 06:23

Updated 17 марта, 06:23

Корпорация МСП запустила льготный лизинг для промышленности и новых регионов

Корпорация МСП запустила льготный лизинг для промышленности и новых регионов

17 марта 2025, 06:23
Фото: 1MI.
Новые продукты льготного лизингового финансирования для малого бизнеса запущены Корпорацией МСП. В текущем году предприятия из новых регионов и те, кто работает в обрабатывающей и легкой промышленности, смогут получить не менее 3 миллиардов рублей по ставкам 6% и 8% на покупку нового оборудования.

В общей сложности малые и средние предприятия получат не менее 18 миллиардов рублей льготного лизингового финансирования до 2030 года в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Заявку на льготный лизинг можно оставить на цифровой платформе МСП.РФ. Оператором программы выступает «МСП Лизинг» — дочерняя компания Корпорации МСП. Об этом сообщает ТАСС.

«Льготный лизинг в совокупности с другими инструментами развития позволит к 2030 году обеспечить рост дохода на одного работника субъекта МСП в 1,2 раза выше, чем рост ВВП. В 2025 году мы сфокусировали наши лизинговые продукты на экономике предложения, а именно — обрабатывающих производствах и легкой промышленности. При этом новые регионы продолжают оставаться в числе приоритетных направлений по развитию сегмента МСП, поэтому для них действуют дополнительные преференции — кроме обрабатывающего сектора, поддержка доступна компаниям в сферах медицины, туризма, спорта, науки и креативных индустрий. В новых продуктах мы сохранили низкие ставки — 6% для российского оборудования и 8% — зарубежного», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он добавил, что новый льготный лизинг позволит субъектам МСП из обрабатывающей и легкой промышленности закупить новое оборудование для расширения или модернизации производства, обновления технической базы и увеличения номенклатуры выпускаемой продукции.

Предприятия обрабатывающей промышленности смогут получить льготный лизинг в объеме от 5 до 50 миллионов рублей на срок от 13 до 36 месяцев с авансовым платежом в размере от 20% от стоимости предмета лизинга. Минимальная стоимость оборудования для участия в программе — от 3 миллионов рублей.

Предприятия легкой промышленности могут получить льготное лизинговое финансирование на тот же срок и с таким же авансовым платежом, однако минимальная стоимость предмета лизинга составляет от 0,5 миллиона рублей, а сумма — от 3 до 50 миллионов рублей.

Микро- и малые предприятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут закупить оборудование в лизинг на сумму от 1 до 50 миллионов рублей. Срок лизинга также составит от 13 до 36 месяцев с авансовым платежом от 15% стоимости оборудования. Минимальная стоимость предмета лизинга — от 0,5 миллиона рублей.

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