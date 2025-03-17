Космонавт из Новосибирска Кикина продемонстрировала силу духа в шоу «Титаны»

Анна Кикина поделилась тактикой, которая помогла ей справиться: «Я понимала, что нужно задействовать все группы мышц и найти точку опоры. Подтянула бедро, сместив нагрузку на внешнюю часть, — это позволило снизить напряжение и продержаться дольше». Ее выдержка впечатлила коллег по шоу. Участники не скупились на поддержку, отмечая: «Аня — это космос!», «Невероятная сила воли!», «С таким характером ей покорилась бы любая олимпийская дисциплина».