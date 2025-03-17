Космонавт из Новосибирска Кикина продемонстрировала силу духа в шоу «Титаны»

Posted 17 марта, 09:27
Published 17 марта, 09:27
Modified 17 марта, 09:29
Updated 17 марта, 09:29
Среди участников — новосибирцы Анна Кикина, космонавт-испытатель, и двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов. Оба продолжают борьбу за главный приз в 10 миллионов рублей, демонстрируя уверенные результаты.
На этом этапе спортсменам предстояло статично удерживать собственный вес на пятиметровой конструкции. Задача заключалась в том, чтобы продержаться как можно дольше, ведь результат влиял на личный рейтинг.
Анна Кикина поделилась тактикой, которая помогла ей справиться: «Я понимала, что нужно задействовать все группы мышц и найти точку опоры. Подтянула бедро, сместив нагрузку на внешнюю часть, — это позволило снизить напряжение и продержаться дольше». Ее выдержка впечатлила коллег по шоу. Участники не скупились на поддержку, отмечая: «Аня — это космос!», «Невероятная сила воли!», «С таким характером ей покорилась бы любая олимпийская дисциплина».
Кикина установила рекорд, продержавшись 23 минуты 34 секунды. Роман Власов завершил испытание на 16-й минуте, что также позволило ему избежать риска выбывания. Оба прошли в следующий этап, сохранив шансы на победу.
Примечание: Анна Кикина — первая российская женщина-космонавт, включенная в состав экипажа МКС, что добавляет ее участию в проекте особый символический вес.