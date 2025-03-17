Крысы заполонили центр Новосибирска

Горожане столкнулись с крысами около ТРЦ «Галерея Новосибирск». Зверьки спокойно разгуливали около главного входа в комплекс, расположенный практически в самом центре города, на пересечении улиц Гоголя и Серебренниковской. Их появление может быть связано с наличием неподалеку кафе и ресторанов, которые выбрасывают в мусорные контейнеры пищевые отходы. Руководство торгового центра скандальную информацию не комментирует, пишет издание ОМ1.