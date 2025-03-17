Крысы заполонили центр Новосибирска

Posted 17 марта, 02:52
Published 17 марта, 02:52
Modified 17 марта, 02:54
Updated 17 марта, 02:54
Горожане столкнулись с крысами около ТРЦ «Галерея Новосибирск». Зверьки спокойно разгуливали около главного входа в комплекс, расположенный практически в самом центре города, на пересечении улиц Гоголя и Серебренниковской. Их появление может быть связано с наличием неподалеку кафе и ресторанов, которые выбрасывают в мусорные контейнеры пищевые отходы. Руководство торгового центра скандальную информацию не комментирует, пишет издание ОМ1.
Недавно жители домов по проспекту Димитрова, это тоже центральная часть Новосибирска, публиковали в социальных сетях видео крысиной стаи, которая обосновалась на площадке для сбора бытового мусора. Люди предположили, что крысы массово размножаются из-за исчезновения естественных врагов, бродячих собак. Бездомных животных в района активно отлавливает специальная служба.