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Posted 17 марта, 07:01

Published 17 марта, 07:01

Modified 17 марта, 07:07

Updated 17 марта, 07:07

Людей обманывают

Неизвестные предлагают пересчитать плату за ЖКХ жителям Новосибирска

17 марта 2025, 07:01
Фото: Изображение Midjourney. Людей обманывают

Жителей Новосибирска предупредили о мошеннической схеме с пересчетом квартплаты

Новосибирская полиция проинформировала о новой мошеннической схеме: она связана с ложным пересчетом квартплаты.

Аферисты звонят жителям Новосибирска и предлагают пересчитать квартплату, представляясь сотрудниками управляющей компании. Под прицелом мошенников зачастую именно пенсионеры.

На том конце провода жертве рассказывают о пересчете платы за ЖКХ, тем самым выманивая её персональные данные. Благодаря такой информации преступники получают доступы к банковский счетам, а также оформляют на доверчивых жильцов кредиты.

В полиции призвали граждан быть более осторожными, не сообщать незнакомцам свои данные и какую-либо информацию. Ранее стали известны случаи, когда мошенники обманывали горожан новостями о гибели знакомых. Они присылали в мессенджеры якобы «фото „покойного“, которое является вирусным файлом, взламывающим гаджеты адресата.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мошенничество#Пенсионеры#Мошенники#Обман
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