Неизвестные предлагают пересчитать плату за ЖКХ жителям Новосибирска

Posted 17 марта, 07:01
Published 17 марта, 07:01
Modified 17 марта, 07:07
Updated 17 марта, 07:07
Аферисты звонят жителям Новосибирска и предлагают пересчитать квартплату, представляясь сотрудниками управляющей компании. Под прицелом мошенников зачастую именно пенсионеры.
На том конце провода жертве рассказывают о пересчете платы за ЖКХ, тем самым выманивая её персональные данные. Благодаря такой информации преступники получают доступы к банковский счетам, а также оформляют на доверчивых жильцов кредиты.
В полиции призвали граждан быть более осторожными, не сообщать незнакомцам свои данные и какую-либо информацию. Ранее стали известны случаи, когда мошенники обманывали горожан новостями о гибели знакомых. Они присылали в мессенджеры якобы «фото „покойного“, которое является вирусным файлом, взламывающим гаджеты адресата.