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Posted 17 марта, 03:47

Published 17 марта, 03:47

Modified 17 марта, 03:49

Updated 17 марта, 03:49

На этой неделе начнется массовое таяние снега

Новосибирск накроет волной теплого воздуха

17 марта 2025, 03:47
Фото: Артем Шершнев. atas.info. На этой неделе начнется массовое таяние снега
В регионе потеплеет до +8, сообщили в Гидрометцентре России.

Теплые воздушные из европейской части России в ближайшие дни дойдут до сибирских регионов. Ожидается, что во второй половине недели столбик термометра в Новосибирской области днем будет колебаться в районе отметок 5-8 градусов выше нуля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Аналогичный характер погоды ожидается у соседей в Кемерове, Омске и Томске.

Сервис Яндекс.Погода, в свою очередь, сообщает, что температурного пика до 8-9 градусов тепла новосибирцам стоит ждать в среду и четверг. К концу недели снова похолодает, на выходных столбик термометра опустится до нулевой отметки.

А в новосибирском зоопарке весеннее тепло уже вывело из зимней спячки медведей. Посмотрите на это милое видео.

Прогноз погоды в Новосибирске на май: от прохлады к весеннему теплу
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