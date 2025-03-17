Новосибирск накроет волной теплого воздуха

Posted 17 марта, 03:47
Published 17 марта, 03:47
Modified 17 марта, 03:49
Updated 17 марта, 03:49
Теплые воздушные из европейской части России в ближайшие дни дойдут до сибирских регионов. Ожидается, что во второй половине недели столбик термометра в Новосибирской области днем будет колебаться в районе отметок 5-8 градусов выше нуля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Аналогичный характер погоды ожидается у соседей в Кемерове, Омске и Томске.
Сервис Яндекс.Погода, в свою очередь, сообщает, что температурного пика до 8-9 градусов тепла новосибирцам стоит ждать в среду и четверг. К концу недели снова похолодает, на выходных столбик термометра опустится до нулевой отметки.
А в новосибирском зоопарке весеннее тепло уже вывело из зимней спячки медведей. Посмотрите на это милое видео.