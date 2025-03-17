Новосибирск накроет волной теплого воздуха

Теплые воздушные из европейской части России в ближайшие дни дойдут до сибирских регионов. Ожидается, что во второй половине недели столбик термометра в Новосибирской области днем будет колебаться в районе отметок 5-8 градусов выше нуля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Аналогичный характер погоды ожидается у соседей в Кемерове, Омске и Томске.