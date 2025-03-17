Новосибирцам рассказали, когда закончится благоустройство сквера Бугакова

Posted 17 марта, 13:45
Published 17 марта, 13:45
Modified 17 марта, 13:47
Updated 17 марта, 13:47
Подрядной компанией, согласившейся взяться за проект за 195 миллионов рублей стало ООО «НовосибСтройПроект», сообщает пресс-центр мэрии.
В сквере имени Юрия Бугакова организуют раздельные зоны для различного времяпровождения. Работы планируется завершить к концу октября этого года.
Мэр Максим Кудрявцев прокомментировал, что на территории создадут зоны для занятий спортом и активного отдыха, оборудуют площадку для скейтов, детские площадки, велодорожки, а зимой в парке появиться каток и пункт проката инвентаря. Кроме того, здесь разместятся локации для спокойного отдыха: пикниковые зоны, кинотеатр под открытым небом.
Ранее стало известно, что появиться на месте дома на Линейной.