Новосибирцам рассказали, когда закончится благоустройство сквера Бугакова

Мэр Максим Кудрявцев прокомментировал, что на территории создадут зоны для занятий спортом и активного отдыха, оборудуют площадку для скейтов, детские площадки, велодорожки, а зимой в парке появиться каток и пункт проката инвентаря. Кроме того, здесь разместятся локации для спокойного отдыха: пикниковые зоны, кинотеатр под открытым небом.