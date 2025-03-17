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Posted 17 марта, 13:45

Published 17 марта, 13:45

Modified 17 марта, 13:47

Updated 17 марта, 13:47

Благоустройство завершат к осени 2025

Новосибирцам рассказали, когда закончится благоустройство сквера Бугакова

17 марта 2025, 13:45
Фото: 1MI. Благоустройство завершат к осени 2025
Сквер планируют сделать местом для комфортного отдыха к осени 2025 года — подрядчик уже определен.

Подрядной компанией, согласившейся взяться за проект за 195 миллионов рублей стало ООО «НовосибСтройПроект», сообщает пресс-центр мэрии.

В сквере имени Юрия Бугакова организуют раздельные зоны для различного времяпровождения. Работы планируется завершить к концу октября этого года.

Мэр Максим Кудрявцев прокомментировал, что на территории создадут зоны для занятий спортом и активного отдыха, оборудуют площадку для скейтов, детские площадки, велодорожки, а зимой в парке появиться каток и пункт проката инвентаря. Кроме того, здесь разместятся локации для спокойного отдыха: пикниковые зоны, кинотеатр под открытым небом.

Ранее стало известно, что появиться на месте дома на Линейной.

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