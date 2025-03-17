«Новые люди» продолжают обучать предпринимательству новосибирских студентов

Традиционный блок программы «Я в деле», связанный с обучением предпринимательству, тоже сохранился. За два месяца студенты пройдут путь от идеи до готового бизнес-проекта. На этом пути им будут помогать опытные наставники. Участников ждут мастер-классы от успешных предпринимателей, деловые игры и защита своих разработок на финальной выставке. Лучшие команды представят Новосибирск на всероссийском этапе в Москве.