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Posted 17 марта, 08:43

Published 17 марта, 08:43

Modified 17 марта, 08:45

Updated 17 марта, 08:45

«Новые люди» продолжают обучать предпринимательству новосибирских студентов

«Новые люди» продолжают обучать предпринимательству новосибирских студентов

17 марта 2025, 08:43
Фото: «Новые люди».
Новосибирские студенты могут бесплатно освоить азы предпринимательства, инновационных технологий и урбанистики благодаря программе «Я в деле», которую запустила партия «Новые люди». В прошлых сезонах участниками стали более тысячи человек, а в новом наборе появились ещё два актуальных направления.

Первое посвящено инновационному предпринимательству. Оно ориентировано на создание высокотехнологичных проектов. Как отметила депутат заксобрания, лидер фракции «Новые люди» Дарья Карасева, новосибирские студенты уже демонстрируют в этой отрасли впечатляющие результаты.

«Например, в одном из прошлых сезонов победила команда, разработавшая устройство для аудиодиагностики внутренних органов. Такой прибор особенно востребован в сельской медицине: фельдшер может записать данные и отправить их в крупные клиники для анализа, — подчеркнула Дарья Карасева. — Подобных стартапов с каждым сезоном становится всё больше, поэтому мы выделили для них отдельный трек».

Второе новое направление, «городские решения», посвящено развитию городской среды. Участники будут предлагать идеи по благоустройству парков, дворов и общественных пространств.

Фото: «Новые люди»
«В прошлом году мы запустили проект „Новый двор“, где жители выбирали эскизы граффити для своих домов. Теперь планируем масштабировать эту практику на весь регион. Будем искать новые решения для развития городов и сёл», — поясняет Дарья Карасева.

Традиционный блок программы «Я в деле», связанный с обучением предпринимательству, тоже сохранился. За два месяца студенты пройдут путь от идеи до готового бизнес-проекта. На этом пути им будут помогать опытные наставники. Участников ждут мастер-классы от успешных предпринимателей, деловые игры и защита своих разработок на финальной выставке. Лучшие команды представят Новосибирск на всероссийском этапе в Москве.

Участие в программе бесплатное. Зарегистрироваться и узнать подробности можно по ссылке: https://clck.ru/3Ge2iG

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