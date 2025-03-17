Объем инвестиций в основной капитал Новосибирской области значительно превысил норму

В 2024 году на Совете по инвестициям под руководством губернатора Андрея Травникова одобрены 19 проектов общей стоимостью 23 млрд рублей, на комиссии по проведению конкурса инвестиционных проектов рассмотрены 39 проектов с общим объемом инвестиций более 130 млрд рублей. Оценочно объем государственной поддержки в 2024 году составил более 600 млн рублей.