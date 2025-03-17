Отправить картинку и не сесть: какие стикеры запретили использовать в Telegram

Важно отметить, что суды блокировали не отдельные стикеры, а целые наборы, доступные по конкретным ссылкам. Решения опубликованы в открытых источниках: так, 14 февраля Зуевский районный суд Кировской области запретил два стикерпака по иску прокуратуры. В ведомстве заявили, что в них содержится «нацистская символика и атрибутика экстремистских организаций», что способствует «пропаганде идеологии нацизма». Суд поддержал эту позицию, добавив ссылки на стикеры в реестр запрещенной информации.