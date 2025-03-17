Отправить картинку и не сесть: какие стикеры запретили использовать в Telegram

Posted 17 марта, 09:52
Published 17 марта, 09:52
Modified 17 марта, 10:12
Updated 17 марта, 10:12
В марте в российских медиа и соцсетях распространилась информация о запрете более 30 наборов стикеров в мессенджере Telegram. Решение было принято судами. Согласно материалам судебных разбирательств, стикерпаки содержат «нацистскую символику» и «пропаганду экстремизма».
Какие стикеры попали под блокировку и почему
Точное число запрещенных наборов не называется. Практика запрета стикеров появилась еще с 2022 года. В число нелегальных вошли изображения, связанные с Адольфом Гитлером, а также мемы с его участием.
Часть запрещенных стикеров не имеет единой тематики. Например, под ограничения попал популярный, среди новосибирцев, набор Yellow Boi, где желтый эмодзи изображен в различных ситуациях. Причиной стал один из стикеров со свастикой. Также в «черный список» включили изображения с политическими деятелями — главой Чечни Рамзаном Кадыровым и депутатом Ириной Яровой.
Важно отметить, что суды блокировали не отдельные стикеры, а целые наборы, доступные по конкретным ссылкам. Решения опубликованы в открытых источниках: так, 14 февраля Зуевский районный суд Кировской области запретил два стикерпака по иску прокуратуры. В ведомстве заявили, что в них содержится «нацистская символика и атрибутика экстремистских организаций», что способствует «пропаганде идеологии нацизма». Суд поддержал эту позицию, добавив ссылки на стикеры в реестр запрещенной информации.
4 марта тот же суд вынес аналогичное решение по еще двум наборам. Прокурор указал на наличие «пропаганды экстремизма», что привело к блокировке дополнительных ссылок.
Мнение эксперта и возможные последствия
Как отметил в беседе с Atas.info адвокат Виталий Кацко, существует список символов и рисунков, которые подходят под экстремистские материалы. По словам эксперта, выявлять запрещенку очень просто.
«Нельзя создавать картинку, которая содержит экстремистскую или террористическую информацию (например лозунг, эмблему, знак девиз). Существует Федеральный список экстремистских материалов, в том числе символов, рисунков и т. д. Министерство юстиции России ведет этот список на основе судебных решений о признании материалов экстремистскими. Он доступен на сайте Минюста. Кроме нацистких эмодзи, запрещены эмодзи с ЛГБТ* символикой, наркотиков. Выявлять будут просто: по запросу у админа платформы, где вы публично воспользовались такими незаконными эмодзи. В частной переписке с другом используйте какие хотите эмодзи, а в публичных обсуждениях за такие эмодзи может прилететь ответственность», — уточнил Atas.info защитник Виталий Кацко.
Чем грозит использование таких стикеров
За публикацию стикеров с нацистской символикой пользователь из Новосибирска может быть привлечен к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ. Наказание включает штраф от 1 до 2 тыс. рублей, конфискацию устройства или арест на срок до 15 суток. Повторное нарушение способно повлечь уголовное дело по ст. 282.4 УК РФ.
Даже нейтральный стикер из запрещенного набора при нажатии открывает доступ ко всему пакету, включая нелегальные изображения. Таким образом, публикация любого стикера из такого набора может трактоваться как распространение экстремистского контента.
Можно ли перевыпустить стикеры?
Если запрещенный набор будет изменен — удалены нелегальные изображения, обновлено название и ссылка, — его можно использовать без риска. Однако попытка загрузить старую версию по заблокированному адресу приведет к ограничению доступа. Адвокат Виталий Кацко дополнил, что лучше полностью исключить спорную символику и переименовать пакет. Такие действия помогут избежать внимания контролирующих органов.
*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ