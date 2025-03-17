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Posted 17 марта, 05:16

Published 17 марта, 05:16

Modified 17 марта, 05:18

Updated 17 марта, 05:18

Стройка идет полным ходом

Плевать хотели на закон: в Искитиме строят завод без разрешений и экспертиз

17 марта 2025, 05:16
Фото: vk.com/iskitimdep. Стройка идет полным ходом

Под Новосибирском незаконно строят металлургический завод

Прокуратура выяснила, что возведение производственных цехов идет без разрешений и результатов экологической экспертизы.

Строительство «Южносибирского металлопрокатного завода» (ЮМПЗ) в городе Искитим ведется в нарушением требований законодательства. По результатам проверки, проведенной Искитимской межрайонной прокуратурой, выяснилось, что проектная документация до сих пор не отправлена в органы государственной экспертизы, соответственно, разрешения на строительство не выдавалось. Не проведена и оценка воздействия производства на окружающую среду.

В результат возбуждено два административных дела, бизнесменам, которые занимаются строительством, грозит миллионный штраф и приостановка деятельности до 3 месяцев. Директор ООО «ЮМПЗ» не хочет общаться с журналистами, сообщает издание «Прецедент». Между тем, местные активисты еще в августе прошлого года заявляли, что проектная документация завода не прошла экологическую экспертизу и была отправлена на доработку. В ноябре директор будущего завода говорил, что ни о каком строительстве речи пока не идет.

Жители Искитима выступают против появления в городе производства с первым классом опасности воздействия на природу. Люди устраивали протестные митинги и писали обращения к президенту Путину с просьбой вмешаться в ситуацию.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Искитим#Прокуратура#Нарушения#Металлургический завод
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