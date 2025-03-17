Плевать хотели на закон: в Искитиме строят завод без разрешений и экспертиз

В результат возбуждено два административных дела, бизнесменам, которые занимаются строительством, грозит миллионный штраф и приостановка деятельности до 3 месяцев. Директор ООО «ЮМПЗ» не хочет общаться с журналистами, сообщает издание «Прецедент». Между тем, местные активисты еще в августе прошлого года заявляли, что проектная документация завода не прошла экологическую экспертизу и была отправлена на доработку. В ноябре директор будущего завода говорил, что ни о каком строительстве речи пока не идет.