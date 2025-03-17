Плевать хотели на закон: в Искитиме строят завод без разрешений и экспертиз

Posted 17 марта, 05:16
Published 17 марта, 05:16
Modified 17 марта, 05:18
Updated 17 марта, 05:18
Строительство «Южносибирского металлопрокатного завода» (ЮМПЗ) в городе Искитим ведется в нарушением требований законодательства. По результатам проверки, проведенной Искитимской межрайонной прокуратурой, выяснилось, что проектная документация до сих пор не отправлена в органы государственной экспертизы, соответственно, разрешения на строительство не выдавалось. Не проведена и оценка воздействия производства на окружающую среду.
В результат возбуждено два административных дела, бизнесменам, которые занимаются строительством, грозит миллионный штраф и приостановка деятельности до 3 месяцев. Директор ООО «ЮМПЗ» не хочет общаться с журналистами, сообщает издание «Прецедент». Между тем, местные активисты еще в августе прошлого года заявляли, что проектная документация завода не прошла экологическую экспертизу и была отправлена на доработку. В ноябре директор будущего завода говорил, что ни о каком строительстве речи пока не идет.
Жители Искитима выступают против появления в городе производства с первым классом опасности воздействия на природу. Люди устраивали протестные митинги и писали обращения к президенту Путину с просьбой вмешаться в ситуацию.