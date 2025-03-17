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Posted 17 марта, 05:24

Published 17 марта, 05:24

Modified 17 марта, 05:31

Updated 17 марта, 05:31

Почему сиденье у окна в самолёте следует избегать

17 марта 2025, 05:24
Выбор места в самолете — это всегда дилемма: положиться на случай или заплатить дополнительные 30 долларов за комфорт?

Какой бы вариант вы ни предпочли, рано или поздно вам, скорее всего, достанется место у окна. Многие путешественники выбирают его ради красивого вида и уединения, но мало кто задумывается, что такое расположение может представлять определенные риски — особенно когда речь идет о безопасности, пишет Pravda.Ru.

В последние годы количество краж в самолетах увеличилось. Хотя это не массовое явление, опытные путешественники знают: лучше учитывать эту угрозу заранее. Лойд Фиггинс, эксперт по международной безопасности и глава The TRIP Group, утверждает, что некоторые авиакомпании фиксируют рост подобных преступлений на определенных маршрутах. И, как ни странно, одно из самых уязвимых мест в этом плане — сиденье у окна. Фиггинс дает простой, но действенный совет: не кладите ценные вещи в багажный отсек над своим сиденьем.

«Вам может казаться, что ваш багаж в безопасности, но на самом деле вы не видите, кто к нему прикасается», — объясняет он.

Особенно это касается пассажиров, сидящих у иллюминатора: им сложнее контролировать пространство вокруг. Если вы хотите обезопасить свои вещи, попробуйте положить ручную кладь в отсек над сиденьем напротив, где её будет легче держать в поле зрения.

Если вы обнаружили пропажу во время полета, немедленно сообщите об этом бортпроводникам. По словам Фиггинса, важно подробно описать, что именно исчезло, когда вы в последний раз видели эту вещь и в какой момент заметили пропажу. Также он рекомендует хранить ценные предметы (ноутбуки, планшеты и документы) не в верхнем багажнике, а как можно ближе к себе.

Быть бдительным во время путешествия не так просто, особенно если перелет долгий и вам хочется поспать. Поэтому полезно использовать дополнительные меры защиты:

1. Замки для багажа. Даже простой замок может отпугнуть злоумышленника, ведь взлом требует времени, а значит, вор выберет более легкую цель.

2. Денежный пояс. Лучше всего хранить наличные деньги и карты прямо на себе — в поясе для денег, который надевается под одежду.

3. Поясная сумка. Отличная альтернатива поясу для денег: удобно носить при себе ценные вещи, не складывая их в багажник.

4. Мини-сейф. Портативный сейф поможет надежно спрятать документы, кошелек и даже гаджеты.

5. Трекеры AirTag. Если всё же произошло худшее и ваш багаж украли, эти устройства помогут отследить его местоположение.

Хотя полностью исключить риск кражи в самолете невозможно, внимательность и небольшие защитные меры помогут вам сохранить свои вещи в безопасности и наслаждаться путешествием, передает TravelAndLeisure.

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