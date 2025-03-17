Почему сиденье у окна в самолёте следует избегать

Если вы обнаружили пропажу во время полета, немедленно сообщите об этом бортпроводникам. По словам Фиггинса, важно подробно описать, что именно исчезло, когда вы в последний раз видели эту вещь и в какой момент заметили пропажу. Также он рекомендует хранить ценные предметы (ноутбуки, планшеты и документы) не в верхнем багажнике, а как можно ближе к себе.