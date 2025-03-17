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Posted 17 марта, 09:27

Published 17 марта, 09:27

Modified 17 марта, 09:29

Updated 17 марта, 09:29

Придет тепло

Проливные дожди обрушатся на Новосибирскую область

17 марта 2025, 09:27
Фото: 1MI. Придет тепло
В Новосибирской области начнутся весенние дожди, о чем говорят данные погодных сервисов.

В регионе на неделе прогнозируют дожди. По данным «Яндекс. Погоды», они начнутся 18 марта, а 21 числа ожидается снег. Вся неделя станет пасмурной. Температура будет плюсовой, в пределах +5…+9 днем и +4…-4 ночью.

Gismeteo обещает дождь 18 числа. При этом возможен и снег. Затем проливной дождь ожидается 21 марта. В другие дни осадков не ожидается.

По прогнозу World-weather, дождь будет лишь 21 марта. В этот день потеплеет до +5, местами день станет ясным. В другие числа сохранится пасмурная погода. Теплая погода с плюсовыми температурами придет и в другие регионы.

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