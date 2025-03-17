Рейс из Бангкока не долетел до Новосибирска — что произошло

Posted 17 марта, 03:35
Published 17 марта, 03:35
Modified 17 марта, 04:28
Updated 17 марта, 04:28
Лайнер Airbus-333 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс по маршруту Бангкок-Новосибирск совершил экстренную посадку на запасном аэродроме в Иркутске. По данным телеграм-канала «Авиаинцидент», решение было принято после сообщения командира воздушного судна о больном пассажире на борту.
Подробностей о состоянии человека не приводится, но указано, что был подан сигнал срочности PAN. Это означает, что пассажир был в состоянии, при котором не требуется оказания немедленной помощи, но необходима немедленная передача информации.
В комментариях к посту подписчики обращают внимание на то, что туристы, летящие домой из азиатского региона, часто злоупотребляют на борту спиртными напитками, купленными в магазинах duty free.
В воскресенье, 16 марта, в новосибирском аэропорту Толмачево задерживался прилет десятков рейсов как из городов России, так и из-за рубежа.