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Posted 17 марта, 03:56

Published 17 марта, 03:56

Modified 17 марта, 03:58

Updated 17 марта, 03:58

Люди на самокатах часто попадают в ДТП

Следком хочет заставить самокатчиков получать права

17 марта 2025, 03:56
Фото: atas.info. Люди на самокатах часто попадают в ДТП

В Новосибирске для управления самокатом могут понадобиться права

Госдуме предложено приравнять электросамокаты к транспортным средствам, сообщили в Следственном комитете.

Госдума рассмотрит предложение Следственного комитета о том, чтобы приравнять электросамокаты к транспортным средствам. Соответственно, для управления ими жителям Новосибирска необходимо будет сдать на права. Предполагается, что в зависимости от мощности электродвигателя самокаты будут отнесены к категории мопедов (0,25 — 4 кВт), если же двигатель развивает мощность выше 4 кВт, то такой мопед уже будет попадать в категорию А, мотоциклы.

Если двигатель самоката маломощный, менее 0,25 кВт, то все равно предлагается ввести ограничение — таким транспортным средством не смогут управлять люди моложе 16 лет.

Такие изменения в законодательство обосновывают ростом аварийности и трагических случаев, в которых фигурируют самокатчики.

Стало известно, когда начнется сезон электросамокатов в Новосибирске
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#Новосибирск#Самокаты#Следком#Закон#Водительские права
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