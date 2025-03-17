Следком хочет заставить самокатчиков получать права

Posted 17 марта, 03:56
Published 17 марта, 03:56
Modified 17 марта, 03:58
Updated 17 марта, 03:58
Госдума рассмотрит предложение Следственного комитета о том, чтобы приравнять электросамокаты к транспортным средствам. Соответственно, для управления ими жителям Новосибирска необходимо будет сдать на права. Предполагается, что в зависимости от мощности электродвигателя самокаты будут отнесены к категории мопедов (0,25 — 4 кВт), если же двигатель развивает мощность выше 4 кВт, то такой мопед уже будет попадать в категорию А, мотоциклы.
Если двигатель самоката маломощный, менее 0,25 кВт, то все равно предлагается ввести ограничение — таким транспортным средством не смогут управлять люди моложе 16 лет.
Такие изменения в законодательство обосновывают ростом аварийности и трагических случаев, в которых фигурируют самокатчики.