Стало известно, где в Новосибирске платят больше всего

По этому показателю область занимает 24 строчку в списке из 85 регионов, по которым есть статистические данные. Возглавляет рейтинг Сахалинская область, где среднестатистический работник, занятый добычей нефти и газа получает 317 тысяч рублей в месяц. На второй строчке Москва, где ведущей отраслью оказались финансовые услуги — средний заработок 302 тысячи рублей. На третьей позиции Ямало-Ненецкий автономный округ, где зарплата в нефтедобывающей отрасли составляет 244 тысячи рублей.