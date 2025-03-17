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Posted 17 марта, 02:39

Published 17 марта, 02:39

Modified 17 марта, 02:41

Updated 17 марта, 02:41

Самые высокооплачиваемые сферы

Стало известно, где в Новосибирске платят больше всего

17 марта 2025, 02:39
Фото: 1MI. Самые высокооплачиваемые сферы

Названа самая высокооплачиваемая сфера работы в Новосибирске

Аналитики выяснили, в какой сфере в каждом конкретном регионе платяят больше всего.

По результатам исследования открытых данных удалось выяснить, в какую сферу стоит идти за большой зарплатой. На территории Новосибирской области лучше всего платят тем, кто трудится в сфере информационных технологий. Средняя зарплата по результатам прошлого года — 125 тысяч рублей.

По этому показателю область занимает 24 строчку в списке из 85 регионов, по которым есть статистические данные. Возглавляет рейтинг Сахалинская область, где среднестатистический работник, занятый добычей нефти и газа получает 317 тысяч рублей в месяц. На второй строчке Москва, где ведущей отраслью оказались финансовые услуги — средний заработок 302 тысячи рублей. На третьей позиции Ямало-Ненецкий автономный округ, где зарплата в нефтедобывающей отрасли составляет 244 тысячи рублей.

Замыкают список регионы, где прибыльнее всего работать на госслужбе: Чеченская республика (60 тысяч), республика Ингушетия (57 тысяч) и республика Калмыкия (54 тысячи).

Ранее мы рассказывали, какую зарплату считает достойной новосибирская молодежь.

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#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Зарплаты#Доходы#Рейтинг
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