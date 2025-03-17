Центробанк вводит ограничения на выдачу ипотеки с 1 апреля — кого они коснутся

Введение лимитов может повлиять на снижение спроса на ипотеку, но незначительно — максимум на 5-7%. По словам экономиста, 84% рынка ипотечного кредитования составляет льготная ипотека, при этом в банках часто быстро заканчиваются лимиты по семейной ипотеке. Оставшиеся 16% заемщиков, не подходящих под льготные условия кредитования, вряд ли повлияют на сильное изменение спроса, добавила эксперт. В диапазоне сокращения спроса на 5-7% возможно небольшое снижение цен на квартиры, считает Литвиненко.