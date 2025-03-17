Цирк с охранниками и бомжи: названы худшие станции метро Новосибирска

А вот положительных отзывов конкретно о станции «Сибирская» нам найти не удалось. Это еще раз заставляет вспомнить о том, что основную часть отзывов и комментариев в интернете пишут люди, которые чем-то недовольны и они хотят донести свое возмущение до других. Сообщать о том, что никаких претензий нет, как-то не принято, а публично благодарить, если что-то понравилось, будет далеко не каждый.