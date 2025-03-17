Цирк с охранниками и бомжи: названы худшие станции метро Новосибирска

Posted 17 марта, 08:53
Published 17 марта, 08:53
Modified 17 марта, 09:15
Updated 17 марта, 09:15
Новосибирский метрополитен состоит из двух линий, на которых насчитывается 13 станций. Срок сдачи еще одной, «Спортивной», неоднократно переносили, согласно последним обещаниям, ее откроют до конца 2025 года. Пассажиры метро делятся своими впечатлениями в разделе отзывов геолокационного сервиса Яндекс и ставят станциям оценки по пятибалльной шкале. В этом обзоре мы не будем останавливаться на всех станциях подземки, а выделим худшие и лучшие, с точки зрения пользователей Яндекс.Карт.
Станция на Дзержинской линии, сданная в эксплуатацию в 2005 году, получила самую низкую оценку — 3,4.
«Турникеты давно не работают так как должны, а ставить новые не хотят пока совсем не откажут. Статус единственного метро за Уралом оправдывает — про него все забыли», — пишет новосибирец с именем Виктор.
«Плохая станция, живут бомжи», — возмущается Надежда Гурина.
Среди позитивных моментов пользователи Яндекс.Карт отмечают чистоту на станции, просторные подземные переходы, ведущие к выходам, в которых нет торговых точек. А в точках буккроссинга, устроенных там же, можно найти интересные книги.
Второе место в антирейтинге с оценкой 3,9 занимает еще одна станция Дзержинской линии, «Сибирская». Самая глубокая станция новосибирского метрополитена была введена в эксплуатацию в конце декабря 1987 года. С нее организован переход на станцию «Красный проспект», к поездам Ленинской линии.
Удивительно, но пользователи картографического сервиса Яндекса не оставили ни одного отзыва, который бы объяснял проставленные ими оценки. В поисках мнений пассажиров мы отправились на другие интернет-площадки и вот что обнаружили.
«Вы что, совсем с ума сошли? На переходе в Дзержинскую линию стоят подростки и пытаются оформить кредит», — вероятно, обращается к руководству метрополитена пользователь сети с ником Wnexx.
«Цирк со службой безопасности надоел. Люди, которые не имеют права на досмотр вещей — досматривают их. Привлекайте сотрудников полиции, чтобы все было по закону. А вообще, останавливают поголовно парней и мужчин славянской наружности, но ни одной женщины и школьника, а тем более иностранца», — недоволен пассажир с ником Rodert Deprimo.
А вот положительных отзывов конкретно о станции «Сибирская» нам найти не удалось. Это еще раз заставляет вспомнить о том, что основную часть отзывов и комментариев в интернете пишут люди, которые чем-то недовольны и они хотят донести свое возмущение до других. Сообщать о том, что никаких претензий нет, как-то не принято, а публично благодарить, если что-то понравилось, будет далеко не каждый.
Станция входила в первую пусковую очередь метрополитена и была открыта для пассажиров 7 января 1986 года. Служит пересадочным узлом на многие маршруты наземного общественного транспорта и пригородные электропоезда. Единственная станция в Новосибирске, где пути расположены в центре, а платформы по бокам получила среднюю оценку 4,3.
«Очень удобная транспортная развязка, узел в котором собраны электричка, метро, автобусы по городу, трамваи и прочее. Очень удобно добираться до любой точки города. Здесь же находится один из междугородных автовокзалов», — подчеркивает выгодное расположение станции пользователь Яндекс.Карт Евгений.
«Станция красивая, можно увидеть разные мозаики городов Сибири», — пишет пользователь с ником Мурзик. Он имеет в виду витражи, выпаленные легендарным художников-монументалистом Владимиром Соколом.
Претензии пассажиры высказывают, в основном, к состоянию, наружной территории, примыкающей к станции.
«Одна из самых загруженных станций метрополитена имеет самую неухоженную прилегающую территорию. Лестницы находятся с отвратительном состоянии, кстати, в зимнее время чистятся нерегулярно. Подъездная дорога разбита, ямы наспех засыпаны щебенкой. Обидно за такое „лицо“ нашего города», — сетует Ольга Шумилова.
Так же встречаются жалобы пассажиров на медленно работающие турникеты и слабое освещение на платформах.
Наивысшую оценку пассажиров получила станция в самом центре Новосибирска — 4,4 балла. Ее строили открытым способом, поэтому в течение нескольких лет, начиная с 1981 года, центральная городская площадь представляла из себя огромный котлован. Любопытная деталь — по нормативам выход со стороны мэрии не нуждался в установке эскалатора, там можно было обойтись лестницей. Но на применении эскалатора настоял автор проекта.
«Из изысков это мраморное панно с изображением Ленина, арочное освещение. Одна из центральных станций, где всегда много пассажиров», — делится впечатлениями Юлия.
«Чисто, красиво, в переходе в сторону выхода к Госбанку можно купить вкусный кофе и посетить туалет», — сообщает Андрей Никаноров.
Ну и конечно же, как всегда, есть недовольные. Низкие оценки поставлены после неприятного общения с сотрудниками при входном досмотре, некоторые жалуются на работу турникетов. А вот некто Макс Котов, поставивший станции «единицу», может претендовать на звание автора самого абсурдного комментария.
«Это место проклято, у моего кента тут настроение пропадает», — сообщает Макс.
Строительство метро в Новосибирске не закончено, в ближайшее время должно начаться проектирование новых станций на Дзержинской линии.