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Posted 17 марта, 10:58

Published 17 марта, 10:58

Modified 17 марта, 11:00

Updated 17 марта, 11:00

Участникам СВО гарантированы все виды медицинской помощи

Участники СВО смогут получать медицинскую помощь вне очереди в Новосибирской области

17 марта 2025, 10:58
Фото: 1MI. Участникам СВО гарантированы все виды медицинской помощи

В Новосибирской области участники СВО получат медицинскую помощь вне очереди

В Новосибирской области диспансеризация, реабилитация и высокотехнологичная помощь участникам СВО при наличии показаний будет оказана во внеочередном порядке, сообщили в правительстве региона.

Соответствующие изменения внесены на очередном заседании правительства Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в регионе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Как доложил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий, изменения разработаны во исполнение Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Территориальная программа дополнена нормами, регламентирующими внеочередное оказание своевременной медицинской помощи участникам специальной военной операции. Так, медицинская организация, выбранная участником специальной военной операции, выделяет отдельного медицинского работника, координирующего предоставление первичной медико-санитарной помощи во внеочередном порядке. В течение месяца после получения медицинской организацией информации о прибытии участника специальной военной операции в Новосибирскую область ему организуется проведение диспансеризации.

Также при наличии показаний, специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь предоставляется участнику СВО во внеочередном порядке. Во внеочередном порядке участникам специальной военной операции предоставляется и медицинская реабилитация.

На всех этапах оказания медицинской помощи участник специальной военной операции имеет право на консультирование медицинским психологом как при самостоятельном обращении, так и по направлению лечащего врача. Также предусматривается осуществление зубного протезирования.

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