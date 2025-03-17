Участники СВО смогут получать медицинскую помощь вне очереди в Новосибирской области

Соответствующие изменения внесены на очередном заседании правительства Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в регионе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.