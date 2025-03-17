В Новосибирске хоккеисты устроили кулачный бой на льду

Posted 17 марта, 15:52
Published 17 марта, 15:52
Modified 17 марта, 15:54
Updated 17 марта, 15:54
Кадры инцидента во время матча в «Сибирь-Арене» были опубликованы в телеграм-канале ХК «Сибирь».
17 марта новосибирцы сыграли против ХК «Барыс» из Астаны. На льду произошел конфликт между сибиряком Романом Рукавишниковым и игроком из команды противника Бейбарысом Оразовым, который привел к взаимным агрессивным действиям.
ХК «Сибирь» отреагировала на произошедшее следующим комментарием:
«Драка! Рукавишников в кулачном поединке побеждает Оразова».
Позже стало известно, что оба игрока были удалены.
Несмотря на происшествие, игра оказалась удачной для новосибирской команды — «Сибирь» обыграла «Барыса» со счетом 3/2 и вышла в плей-офф.
Напомним, это далеко не первый инцидент на льду подобного рода: ранее игрок «Сибири» был оштрафован за грубость из-за стычки с противником московского «Спартака».