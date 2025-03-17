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Posted 17 марта, 15:52

Published 17 марта, 15:52

Modified 17 марта, 15:54

Updated 17 марта, 15:54

Новосибирская команда выиграла матч

В Новосибирске хоккеисты устроили кулачный бой на льду

17 марта 2025, 15:52
Фото: Телеграмм-канал ХХК «Сибирь». Новосибирская команда выиграла матч
В понедельник 17 марта во время матча игроки ХК «Сибирь» и «Барса» были удалены за потасовку на льду.

Кадры инцидента во время матча в «Сибирь-Арене» были опубликованы в телеграм-канале ХК «Сибирь».

17 марта новосибирцы сыграли против ХК «Барыс» из Астаны. На льду произошел конфликт между сибиряком Романом Рукавишниковым и игроком из команды противника Бейбарысом Оразовым, который привел к взаимным агрессивным действиям.

ХК «Сибирь» отреагировала на произошедшее следующим комментарием:

«Драка! Рукавишников в кулачном поединке побеждает Оразова».

Позже стало известно, что оба игрока были удалены.

Несмотря на происшествие, игра оказалась удачной для новосибирской команды — «Сибирь» обыграла «Барыса» со счетом 3/2 и вышла в плей-офф.

Напомним, это далеко не первый инцидент на льду подобного рода: ранее игрок «Сибири» был оштрафован за грубость из-за стычки с противником московского «Спартака».

Нападающий новосибирского ХК «Сибирь» выбыл до конца сезона
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