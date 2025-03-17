В Новосибирске мигранты не могут получить водительские права

Posted 17 марта, 12:50
Published 17 марта, 12:50
Modified 17 марта, 12:52
Updated 17 марта, 12:52
Иностранные граждане, имеющие право на замену водительских прав в упрощенном порядке не могут этого сделать, так как единственное медучреждение отказывает им в прохождении медкомиссии.
Для того, чтобы получить новое водительское удостоверение и не сдавать при этом экзамены ГАИ, необходимо предоставить справку 003-в/у. Единственное медучреждение, где иностранцы могут пройти медкомиссию — ГБУЗ НСО ГНКП №3 на Владимировской, 2к9 — не осуществляет запись до мая, сообщает «Om1.Новосибирск».
Данное обстоятельство противоречит законному льготному периоду, в который можно поменять удостоверение.
Ранее в новосибирском МВД сообщили о резком росте миграционного потока.