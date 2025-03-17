Для того, чтобы получить новое водительское удостоверение и не сдавать при этом экзамены ГАИ, необходимо предоставить справку 003-в/у. Единственное медучреждение, где иностранцы могут пройти медкомиссию — ГБУЗ НСО ГНКП №3 на Владимировской, 2к9 — не осуществляет запись до мая, сообщает «Om1.Новосибирск».