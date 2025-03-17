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Posted 17 марта, 12:50

Published 17 марта, 12:50

Modified 17 марта, 12:52

Updated 17 марта, 12:52

Заменить водительское удостоверение невозможно

В Новосибирске мигранты не могут получить водительские права

17 марта 2025, 12:50
Фото: 1MI. Заменить водительское удостоверение невозможно
В Новосибирске иностранные граждане не могут получить медицинскую справку для того, чтобы заменить водительское удостоверение.

Иностранные граждане, имеющие право на замену водительских прав в упрощенном порядке не могут этого сделать, так как единственное медучреждение отказывает им в прохождении медкомиссии.

Для того, чтобы получить новое водительское удостоверение и не сдавать при этом экзамены ГАИ, необходимо предоставить справку 003-в/у. Единственное медучреждение, где иностранцы могут пройти медкомиссию — ГБУЗ НСО ГНКП №3 на Владимировской, 2к9 — не осуществляет запись до мая, сообщает «Om1.Новосибирск».

Данное обстоятельство противоречит законному льготному периоду, в который можно поменять удостоверение.

Ранее в новосибирском МВД сообщили о резком росте миграционного потока.

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#София Самарина#Россия#Мигранты#Общество#Происшествия#Новосибирск#Сибирь#Новосибирская область#Транспорт
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