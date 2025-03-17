В Новосибирске открыта регистрация на XII Международный форум «Технопром-2025»

В 2024 году участниками «Технопрома» в Новосибирске за 4 дня стали более 28 тысяч человек, очно присутствовали представители 70 регионов страны, жители всех субъектов РФ следили за мероприятиями онлайн, деловая программа включала более 200 мероприятий, в них приняли участие более 1300 спикеров.