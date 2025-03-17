В Новосибирске открыта регистрация на XII Международный форум «Технопром-2025»

Posted 17 марта, 05:25
Published 17 марта, 05:25
Modified 17 марта, 05:36
Updated 17 марта, 05:36
На официальном сайте XII Международного форума технологического развития «Технопром-2025» началась регистрация участников, сообщили в правительстве Новосибирской области.
«Технопром» традиционно будет проходить в Новосибирской области в течение четырех дней — с 27 по 30 августа 2025 года. Организаторы форума — правительство Российской Федерации, правительство Новосибирской области и Российская академия наук. Особое внимание будет уделено роли регионов в выполнении национальных проектов в сфере технологического лидерства.
Форум пройдёт в формате Российской научно-технологической недели и объединит на своей площадке представителей научно-образовательных и инжиниринговых центров, передовых инженерных школ, кампусов, научных институтов, руководителей органов государственной власти, инвесторов и технологичных предпринимателей со всех регионов России для обсуждения приоритетных вопросов, поиска новых решений и обмена опытом по реализации стратегически важных проектов научно-технологического развития.
Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова отметила, что в 2025 году «Технопром» продолжит развивать деловую программу прошлогоднего форума, углубляя тематическую повестку, сфокусированную на достижении технологического суверенитета России.
«В рамках деловой программы запланирована масштабная выставка технологических достижений, включая интерактивную экспозицию „Аллея регионов“. На современных светодиодных стендах каждого федерального округа будут представлены материалы, демонстрирующие успехи субъектов РФ в области научно-технологического прогресса. Реализация стратегических задач, поставленных президентом Российской Федерации, требует консолидации усилий всех участников инновационной экосистемы и эффективного использования имеющегося научно-технологического потенциала», — заявила замгубернатора.
В 2024 году участниками «Технопрома» в Новосибирске за 4 дня стали более 28 тысяч человек, очно присутствовали представители 70 регионов страны, жители всех субъектов РФ следили за мероприятиями онлайн, деловая программа включала более 200 мероприятий, в них приняли участие более 1300 спикеров.