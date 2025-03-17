В Новосибирской области миллионерами стали более 80 медиков

Posted 17 марта, 13:27
Published 17 марта, 13:27
Modified 17 марта, 13:29
Updated 17 марта, 13:29
В Новосибирске специалистов привлекают к востребованной работе посредством предоставления выплат и льгот, сообщает «Om1. Новосибирск» со ссылкой на региональный Минздрав.
Сообщается, что поддержку от государства за последний период получили 87 человек — специалисты получили выплаты от государства в один миллион рублей.
Напомним, согласно постановлению правительства НСО от 27 февраля 2018 года, на выплату могут рассчитывать врачи и медицинские работники, работающие в населенных пунктах, где проживает менее 50 тысяч человек.
Ранее в Новосибирской области заявили об острой нехватке медицинских работников — регион нуждается как минимум в 3000 специалистах.