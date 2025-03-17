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Posted 17 марта, 13:27

Published 17 марта, 13:27

Modified 17 марта, 13:29

Updated 17 марта, 13:29

Врачей приглашают работать в маленькие населенные пункты

В Новосибирской области миллионерами стали более 80 медиков

17 марта 2025, 13:27
Фото: 1MI. Врачей приглашают работать в маленькие населенные пункты
В Новосибирской области медицинские работники, уехавшие в села, получили суммарно 255 миллионов рублей.

В Новосибирске специалистов привлекают к востребованной работе посредством предоставления выплат и льгот, сообщает «Om1. Новосибирск» со ссылкой на региональный Минздрав.

Сообщается, что поддержку от государства за последний период получили 87 человек — специалисты получили выплаты от государства в один миллион рублей.

Напомним, согласно постановлению правительства НСО от 27 февраля 2018 года, на выплату могут рассчитывать врачи и медицинские работники, работающие в населенных пунктах, где проживает менее 50 тысяч человек.

Ранее в Новосибирской области заявили об острой нехватке медицинских работников — регион нуждается как минимум в 3000 специалистах.

В Новосибирской области заявили об острой нехватке трех тысяч медицинских работников
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