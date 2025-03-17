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Posted 17 марта, 07:46

Published 17 марта, 07:46

Modified 17 марта, 08:01

Updated 17 марта, 08:01

Экологи выясняют причинен ли ущерб природе

В Новосибирской области перевернулся грузовик с токсичным грузом

17 марта 2025, 07:46
Фото: 1MI. Экологи выясняют причинен ли ущерб природе
В одном из районов Новосибирской области перевернулся грузовик с опасной жидкостью, о чем сообщили в МЧС.

Инцидент случился в Кыштовском районе. Там произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого перевернулся грузовик. Он вез опасную жидкость.

Как уточнил глава новосибирского МЧС Виктор Орлов, сейчас экологи оценивают ущерб природе. Результаты станут ясны после 20 марта.

В администрации района на вопрос корреспондента Atas.info ответили, что не знают характер разлитой жидкости. В МЧС уточнить информацию тоже отказались, отправив в Роспотребнадзор. Мы направили в ведомство официальный запрос.

Ранее жителя Новосибирской области лишили водительских прав из-за обезболивающих. Ему поставили диагноз «токсикомания», но мужчина намерен бороться за свои права в суде.

Также мы писали, что в Новосибирске утвердили структуру нового департамента транспорта в мэрии. Сейчас полномочия разделены между подразделениями.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Природа#Кыштовский район
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