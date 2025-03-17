В Новосибирской области перевернулся грузовик с токсичным грузом

Posted 17 марта, 07:46
Published 17 марта, 07:46
Modified 17 марта, 08:01
Updated 17 марта, 08:01
Инцидент случился в Кыштовском районе. Там произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого перевернулся грузовик. Он вез опасную жидкость.
Как уточнил глава новосибирского МЧС Виктор Орлов, сейчас экологи оценивают ущерб природе. Результаты станут ясны после 20 марта.
В администрации района на вопрос корреспондента Atas.info ответили, что не знают характер разлитой жидкости. В МЧС уточнить информацию тоже отказались, отправив в Роспотребнадзор. Мы направили в ведомство официальный запрос.
Ранее жителя Новосибирской области лишили водительских прав из-за обезболивающих. Ему поставили диагноз «токсикомания», но мужчина намерен бороться за свои права в суде.
Также мы писали, что в Новосибирске утвердили структуру нового департамента транспорта в мэрии. Сейчас полномочия разделены между подразделениями.