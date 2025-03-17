В Новосибирской области родился господин мира

Posted 17 марта, 10:09
Published 17 марта, 10:09
Modified 17 марта, 10:11
Updated 17 марта, 10:11
В марте этого года в регионе зафиксировали как традиционные, так и нестандартные имена для новорожденных девочек и мальчиков. Сыновей нарекали Расулом, Эге и Махди. Самым необычным стало имя Дамирбек, что означает с арабского происхождения «господин мира» и «повелитель судьбы».
Среди популярных вариантов для девочек лидируют Ева, Анна, Виктория, Варвара и София. Однако особое внимание привлекли редкие имена, каждое из которых обладает уникальным значением. Например, Севда (символизирует «радугу» и «цветочное изящество»), Таина («загадка» или «чудо»), Ирия («нежность» и «ласка»), Мирая («гармония» или «мир»).
Отдельно специалисты ЗАГСа отметили случай, когда девочке дали имя Анеля. Оно имеет двойное толкование: в греческой традиции означает «светлая», «озаряющая», в тюркской культуре ассоциируется с «царицей» и «благодатью». Это имя традиционно связывают с удачей, мудростью и женской красотой.
Эксперты отмечают растущий интерес к именам с этническими корнями или символическим значением. Такие варианты позволяют подчеркнуть индивидуальность ребенка. В Новосибирской области эта тенденция проявляется особенно ярко, сочетая славянские, греческие и тюркские традиции.