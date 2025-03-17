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Posted 17 марта, 10:09

Published 17 марта, 10:09

Modified 17 марта, 10:11

Updated 17 марта, 10:11

Как называли детей

В Новосибирской области родился господин мира

17 марта 2025, 10:09
Фото: 1MI. Как называли детей
В Новосибирской области родители выбрали для мальчика редкое имя с глубоким смыслом: его назвал ЗАГС.

В марте этого года в регионе зафиксировали как традиционные, так и нестандартные имена для новорожденных девочек и мальчиков. Сыновей нарекали Расулом, Эге и Махди. Самым необычным стало имя Дамирбек, что означает с арабского происхождения «господин мира» и «повелитель судьбы».

Среди популярных вариантов для девочек лидируют Ева, Анна, Виктория, Варвара и София. Однако особое внимание привлекли редкие имена, каждое из которых обладает уникальным значением. Например, Севда (символизирует «радугу» и «цветочное изящество»), Таина («загадка» или «чудо»), Ирия («нежность» и «ласка»), Мирая («гармония» или «мир»).

Отдельно специалисты ЗАГСа отметили случай, когда девочке дали имя Анеля. Оно имеет двойное толкование: в греческой традиции означает «светлая», «озаряющая», в тюркской культуре ассоциируется с «царицей» и «благодатью». Это имя традиционно связывают с удачей, мудростью и женской красотой.

Эксперты отмечают растущий интерес к именам с этническими корнями или символическим значением. Такие варианты позволяют подчеркнуть индивидуальность ребенка. В Новосибирской области эта тенденция проявляется особенно ярко, сочетая славянские, греческие и тюркские традиции.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Загс#Имена
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