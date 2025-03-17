В Новосибирской области родился господин мира

В марте этого года в регионе зафиксировали как традиционные, так и нестандартные имена для новорожденных девочек и мальчиков. Сыновей нарекали Расулом, Эге и Махди. Самым необычным стало имя Дамирбек, что означает с арабского происхождения «господин мира» и «повелитель судьбы».