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Posted 17 марта, 06:14

Published 17 марта, 06:14

Modified 17 марта, 06:16

Updated 17 марта, 06:16

Иностранцы приезжают в регион

В Новосибирскую область приехали 8 тысяч иностранцев

17 марта 2025, 06:14
Фото: Изображение Midjourney. Иностранцы приезжают в регион
Резкий рост миграционного потока фиксируют в Новосибирской области, сообщили в МВД.

За минувшую неделю регион столкнулся с увеличением числа прибывающих иностранных граждан. Согласно данным заместителя начальника УМВД по Новосибирской области Кирилла Травина, за 7 дней въехало 8 017 мигрантов — на 2 800 человек больше, чем неделей ранее. При этом выехало 5 337 иностранцев, что создаёт чистый прирост в 2 680 человек.

Для контроля за нелегальной миграцией правоохранители и сотрудники ГУ МВД провели рейды на строительных площадках и рынках, которые являются основными точками притяжения трудовых мигрантов. Также были проверены жилые кварталы и организации, привлекающие иностранную рабочую силу.

По итогу мероприятий, 28 человек будут депортированы за нарушение миграционного законодательства; 40 иностранцев легализовали свой статус, оформив патенты или разрешения. Ранее жители Новосибирского сельсовета возмутились переносом Хилокского рынка.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мигранты#Иностранцы#МВД
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