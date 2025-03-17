В Новосибирскую область приехали 8 тысяч иностранцев

Posted 17 марта, 06:14
Published 17 марта, 06:14
Modified 17 марта, 06:16
Updated 17 марта, 06:16
За минувшую неделю регион столкнулся с увеличением числа прибывающих иностранных граждан. Согласно данным заместителя начальника УМВД по Новосибирской области Кирилла Травина, за 7 дней въехало 8 017 мигрантов — на 2 800 человек больше, чем неделей ранее. При этом выехало 5 337 иностранцев, что создаёт чистый прирост в 2 680 человек.
Для контроля за нелегальной миграцией правоохранители и сотрудники ГУ МВД провели рейды на строительных площадках и рынках, которые являются основными точками притяжения трудовых мигрантов. Также были проверены жилые кварталы и организации, привлекающие иностранную рабочую силу.
По итогу мероприятий, 28 человек будут депортированы за нарушение миграционного законодательства; 40 иностранцев легализовали свой статус, оформив патенты или разрешения. Ранее жители Новосибирского сельсовета возмутились переносом Хилокского рынка.