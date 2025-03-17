В Новосибирскую область приехали 8 тысяч иностранцев

За минувшую неделю регион столкнулся с увеличением числа прибывающих иностранных граждан. Согласно данным заместителя начальника УМВД по Новосибирской области Кирилла Травина, за 7 дней въехало 8 017 мигрантов — на 2 800 человек больше, чем неделей ранее. При этом выехало 5 337 иностранцев, что создаёт чистый прирост в 2 680 человек.