Выкинуть старую обувь и не верить снам: приметы и запреты в Данилов день 17 марта

17 марта люди наблюдали за полетом птиц. Считалось, что если в этот день прилетят грачи, то снег сойдет уже через месяц. А от того, какой будет погода, зависит следующая зима. Интересны и другие народные приметы, связанные с наблюдением за погодными явлениями: