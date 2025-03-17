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Posted 17 марта, 01:19

Published 17 марта, 01:19

Modified 17 марта, 01:21

Updated 17 марта, 01:21

Приход весны

Выкинуть старую обувь и не верить снам: приметы и запреты в Данилов день 17 марта

17 марта 2025, 01:19
Фото: 1MI. Приход весны
17 марта 2025 православная церковь чтит память святого князя Даниила Московского, а вот для наших предков-язычников это был день Кикимор, в который духи могли выходить к людям и проказничать.

Кем был святой Даниил

Святой князь был четвертым сыном Александра Невского. С детства мальчик отличался кротким и миролюбивым нравом и благочестием. Унаследовав московское княжество, Даниил смог присоединить территории за счет теплого и снисходительного отношения к людям. По его распоряжению был построен монастырь, названный впоследствии Даниловским — там он принял схиму. Святой князь скончался в обители в 42 года, а его мощи были обретены нетленными.

Даниил Московский
Даниил Московский. Фото: Wikipedia

Языческая версия праздника 17 марта

В народе 17 марта считалось единственным днем в году, когда из дома можно изгнать Кикимору — проказливое и опасное существо, способное серьезно навредить хозяевам: погубить скот, навести проказу, испугать детей, отвадить от молодых девушек женихов. Традиционно Кикимора изображалась в виде маленькой худощавой старушки с разноцветными глазами.

Если хозяева подозревали, что у них в избе завелась нечистая сила, в дом приглашали знахаря, который окуривал каждый угол, обметал новым веником печь и читал заговор.

В народе 17 марта также называют днем Герасима-грачевника — считалось, что именно в этот день возвращаются грачи — предвестники скорого потепления и начала полевых работ.

Из дома выгоняли нечистую силу
Из дома выгоняли нечистую силу. Фото: 1MI

Народные приметы на 17 марта

В этот день было принято выкидывать старые вещи, в которых могут скрываться злые духи, приносящие в дом разлад и мелкие неурядицы — например, выкидывать старую обувь, где могла спрятаться Кикимора. Также в этот день традиционно прибираются в доме, чтобы вымести всех недобрых духов.

17 марта люди наблюдали за полетом птиц. Считалось, что если в этот день прилетят грачи, то снег сойдет уже через месяц. А от того, какой будет погода, зависит следующая зима. Интересны и другие народные приметы, связанные с наблюдением за погодными явлениями:

  • Солнечная погода в этот день — к обилию ягод в лесу летом;
  • Если нельзя увидеть звезды в безоблачную ночь — вскоре наступит тепло;
  • Первого, увидевшего ранним утром грача, ждет счастье и богатство.
Люди следили за изменениями в природе
Люди следили за изменениями в природе. Фото: 1MI

Категорические запреты 17 марта 2025

  • Нельзя обувать новую обувь — это может привести к появлению болей;
  • Не рекомендуется в этот день посещать стоматолога или проводить хирургические операции;
  • Не совершайте крупных покупок — они не принесут ожидаемой пользы;
  • Не стоит верить снам, которые приснятся в эту ночь.
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