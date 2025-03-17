Выкинуть старую обувь и не верить снам: приметы и запреты в Данилов день 17 марта

Posted 17 марта, 01:19
Published 17 марта, 01:19
Modified 17 марта, 01:21
Updated 17 марта, 01:21
Святой князь был четвертым сыном Александра Невского. С детства мальчик отличался кротким и миролюбивым нравом и благочестием. Унаследовав московское княжество, Даниил смог присоединить территории за счет теплого и снисходительного отношения к людям. По его распоряжению был построен монастырь, названный впоследствии Даниловским — там он принял схиму. Святой князь скончался в обители в 42 года, а его мощи были обретены нетленными.
В народе 17 марта считалось единственным днем в году, когда из дома можно изгнать Кикимору — проказливое и опасное существо, способное серьезно навредить хозяевам: погубить скот, навести проказу, испугать детей, отвадить от молодых девушек женихов. Традиционно Кикимора изображалась в виде маленькой худощавой старушки с разноцветными глазами.
Если хозяева подозревали, что у них в избе завелась нечистая сила, в дом приглашали знахаря, который окуривал каждый угол, обметал новым веником печь и читал заговор.
В народе 17 марта также называют днем Герасима-грачевника — считалось, что именно в этот день возвращаются грачи — предвестники скорого потепления и начала полевых работ.
В этот день было принято выкидывать старые вещи, в которых могут скрываться злые духи, приносящие в дом разлад и мелкие неурядицы — например, выкидывать старую обувь, где могла спрятаться Кикимора. Также в этот день традиционно прибираются в доме, чтобы вымести всех недобрых духов.
17 марта люди наблюдали за полетом птиц. Считалось, что если в этот день прилетят грачи, то снег сойдет уже через месяц. А от того, какой будет погода, зависит следующая зима. Интересны и другие народные приметы, связанные с наблюдением за погодными явлениями: