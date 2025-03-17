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Posted 17 марта, 11:45

Published 17 марта, 11:45

Modified 17 марта, 11:47

Updated 17 марта, 11:47

Штраф за несообщение в военкомат могут поднять

За «молчаливый» переезд оштрафуют на 20 тыс — как уехать и не платить

17 марта 2025, 11:45
Фото: 1MI. Штраф за несообщение в военкомат могут поднять

Жителям новосибирска рассказали, как переехать и не платить штраф

В Госдуме озвучили предложение поднять штрафы за переезд, если военкомат не был уведомлен о смене места жительства.

Комитет ГД одобрил законопроект, согласно которому предлагается дополнить статью КоАП 21.5 и обязать нарушителей платить 20 тысяч рублей за несообщение в отделение военкомата о переезде.

На данный момент максимальный размер штрафа составляет 5 тысяч рублей. Инициаторы законопроекта полагают, что поправки мотивируют граждан на своевременное исполнение обязанностей по воинскому учету.

Ранее новосибирцам рассказали, какие стикеры в мессенджерах теперь под запретом.

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#София Самарина#Военкомат#Закон#Россия#Госдума#Общество#Происшествия#Новосибирск#Сибирь#Новосибирская область
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