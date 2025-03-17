За «молчаливый» переезд оштрафуют на 20 тыс — как уехать и не платить

Posted 17 марта, 11:45
Published 17 марта, 11:45
Modified 17 марта, 11:47
Updated 17 марта, 11:47
Комитет ГД одобрил законопроект, согласно которому предлагается дополнить статью КоАП 21.5 и обязать нарушителей платить 20 тысяч рублей за несообщение в отделение военкомата о переезде.
На данный момент максимальный размер штрафа составляет 5 тысяч рублей. Инициаторы законопроекта полагают, что поправки мотивируют граждан на своевременное исполнение обязанностей по воинскому учету.
Ранее новосибирцам рассказали, какие стикеры в мессенджерах теперь под запретом.